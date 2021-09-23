Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До пошуків нападників на Шефіра залучили водолазів

Четвер, 23 вересня 2021, 17:34
До пошуків нападників на Шефіра залучили водолазів
Фото поліції

У межах розслідування замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра правоохоронці обстежують на Київщині понад 430 гектарів лісу, населені пункти та водойми, навколо місця злочину. Підключили водолазів.

Джерело: сайт національної поліції

Дослівно: "Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину".

 

Деталі: За інформацією поліції, вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого.

 

23 вересня Офіс генерального прокурора передав розслідування даного кримінального провадження до Головного слідчого управління Національної поліції.

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Шефір СергійКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Шефір Сергій
Слідство в справі замаху на Шефіра проводить необґрунтовані обшуки – адвокати 
У Венедіктової пояснили, як обшук на Франківщині пов'язаний із замахом на Шефіра 
Замах на Шефіра: "Євросолідарність" каже, що поліція прийшла з обшуком до їхнього депутата
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: