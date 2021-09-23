До пошуків нападників на Шефіра залучили водолазів
У межах розслідування замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра правоохоронці обстежують на Київщині понад 430 гектарів лісу, населені пункти та водойми, навколо місця злочину. Підключили водолазів.
Джерело: сайт національної поліції
Дослівно: "Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину".
Деталі: За інформацією поліції, вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого.
23 вересня Офіс генерального прокурора передав розслідування даного кримінального провадження до Головного слідчого управління Національної поліції.
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Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак замах на Шефіра Єрмак назвав "викликом президенту".