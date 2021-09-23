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К поискам стрелка по Шефиру привлекли водолазов

Четверг, 23 сентября 2021, 17:34
К поискам стрелка по Шефиру привлекли водолазов
Фото полиции

В рамках расследования покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители обследуют в Киевской области более 430 гектаров леса, населенные пункты и водоемы вокруг места преступления. Подключили водолазов.

Источник: сайт Национальной полиции

Дословно: "Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места совершения преступления".

 

Детали: По информации полиции, изъятые с места происшествия гильзы направлены на экспертизы. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего.

 

23 сентября Офис генерального прокурора передал расследования данного уголовного производства в Главное следственное управление Национальной полиции.

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Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Шефир СергейКиевская область
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