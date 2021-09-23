К поискам стрелка по Шефиру привлекли водолазов
В рамках расследования покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители обследуют в Киевской области более 430 гектаров леса, населенные пункты и водоемы вокруг места преступления. Подключили водолазов.
Источник: сайт Национальной полиции
Дословно: "Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места совершения преступления".
Детали: По информации полиции, изъятые с места происшествия гильзы направлены на экспертизы. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего.
23 сентября Офис генерального прокурора передал расследования данного уголовного производства в Главное следственное управление Национальной полиции.
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Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак покушение на Шефира Ермак назвал "вызовом президенту".