Новини 23 вересня: закон про олігархів, "жовта зона"

Рада схвалила закон про олігархів, Україна в "жовтій зоні" епіднебезпеки: які правила діють тепер — актуальні новини 23 вересня.

Про закон про олігархів

У Верховній Раді підтримали у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599 — "за" проголосували 279 нардепів.

Парламентарі розглянули законопроєкт за скороченою процедурою, що викликало обурення в опозиції — у "ЄС", "ОПЗЖ" та "Батьківщині" наполягають, що голосування відбулось з порушенням процедури й регламенту.

Президент Володимир Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Про "жовту зону"

З початку доби 23 вересня по всій території України запроваджено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, карантинні обмеження стали жорсткіші.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Вранці на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала.

Біля будівлі Верховної Ради по вулиці Грушевського, з боку перетину з Шовковичній, сталося зіткнення учасників руху "SaveФОП" і правоохоронців.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що якби голова Верховної Ради Дмитро Разумков був на засіданні парламенту і виступав проти скороченого розгляду законопроєкту щодо олігархів, то це стало б точкою неповернення для стосунків фракції і Разумкова.

СБУ затримала злочинну групу, яка викрала дитину депутата Полтавської облради і вимагала майже пів мільйона доларів за її звільнення.

За добу 22 вересня в Україні зафіксували 7 866 нових випадків COVID-19, госпіталізували 2 070 осіб, померли 123 хворих, одужали 2 305 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 144 768 людей.