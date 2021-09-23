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Новини 23 вересня: закон про олігархів, "жовта зона"

Четвер, 23 вересня 2021, 21:06
Новини 23 вересня: закон про олігархів, жовта зона

Рада схвалила закон про олігархів, Україна в "жовтій зоні" епіднебезпеки: які правила діють тепер — актуальні новини 23 вересня.

Про закон про олігархів

У Верховній Раді підтримали у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599 — "за" проголосували 279 нардепів.

Парламентарі розглянули законопроєкт за скороченою процедурою, що викликало обурення в опозиції — у "ЄС", "ОПЗЖ" та "Батьківщині" наполягають, що голосування відбулось з порушенням процедури й регламенту.

Президент Володимир Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Про "жовту зону"

З початку доби 23 вересня по всій території України запроваджено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, карантинні обмеження стали жорсткіші.

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"Українська правда" у Threads

Теми: олігархикарантинкоронавірус
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