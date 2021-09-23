Новости 23 сентября: закон об олигархах, "желтая зона"

Рада одобрила закон об олигархах, Украина в "желтой зоне" эпидопасности: какие правила действуют теперь — актуальные новости 23 сентября.

О законе об олигархах

В Верховной Раде поддержали во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599 — "за" проголосовали 279 нардепов.

Парламентарии рассмотрели законопроект по сокращенной процедуре, что вызвало возмущение в оппозиции — в "ЕС", "ОПЗЖ" и "Батькивщине" настаивают, что голосование произошло с нарушением процедуры и регламента.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепам, которые поддержали антиолигархический закон, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

О "желтой зоне"

С начала суток 23 сентября по всей территории Украины введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантинные ограничения стали жестче.

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