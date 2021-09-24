Головні новини четверга і ночі: звіт ООН про Україну, закон про олігархів

Управління верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило звіт щодо України, де відзначило катування у Криму, збільшення обстрілів та конституційну кризу; Рада підтримала законопроєкт про олігархів – актуальні новини 23 вересня.

Про звіт ООН

Управління верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило звіт, в якому зафіксувало збільшення порушень "тиші" на Донбасі, в порівнянні з попереднім періодом, а також зросла кількість жертв серед мирного населення на 51%. УВКПЛ зафіксувало 62 жертви серед цивільного населення.

В окупованому Криму "РФ як і раніше обмежувала свободу мирних зібрань", задокументовано факти катувань і жорстокого поводження з боку ФСБ та порушення права на справедливий судовий розгляд.

УВКПЛ стурбоване конституційною кризою, викликаною відстороненням від посади, звільненням і кримінальним переслідуванням двох суддів Конституційного Суду.

Також УВКПЛ назвало закриття телеканалів нардепа Тараса Козака через санкції таким, що "не відповідає міжнародним стандартам про право на свободу вираження поглядів".

Про закон про олігархів

У Верховній Раді підтримали у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599 — "за" проголосували 279 нардепів.

Парламентарі розглянули законопроєкт за скороченою процедурою, що викликало обурення в опозиції — у "ЄС", "ОПЗЖ" та "Батьківщині" наполягають, що голосування відбулось з порушенням процедури й регламенту.

Президент Володимир Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

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