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Головні новини четверга і ночі: звіт ООН про Україну, закон про олігархів

П'ятниця, 24 вересня 2021, 08:00
Головні новини четверга і ночі: звіт ООН про Україну, закон про олігархів

Управління верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило звіт щодо України, де відзначило катування у Криму, збільшення обстрілів та конституційну кризу; Рада підтримала  законопроєкт про олігархів – актуальні новини 23 вересня.

Про звіт ООН

Управління верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило звіт, в якому зафіксувало збільшення порушень "тиші" на Донбасі, в порівнянні з попереднім періодом, а також зросла кількість жертв серед мирного населення на 51%. УВКПЛ зафіксувало 62 жертви серед цивільного населення.

В окупованому Криму "РФ як і раніше обмежувала свободу мирних зібрань",  задокументовано факти катувань і жорстокого поводження з боку ФСБ та порушення права на справедливий судовий розгляд.

УВКПЛ стурбоване конституційною кризою, викликаною відстороненням від посади, звільненням і кримінальним переслідуванням двох суддів Конституційного Суду.

Також УВКПЛ назвало закриття телеканалів нардепа Тараса Козака через санкції таким, що "не відповідає міжнародним стандартам про право на свободу вираження поглядів".

Про закон про олігархів

У Верховній Раді підтримали у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599 — "за" проголосували 279 нардепів.

Парламентарі розглянули законопроєкт за скороченою процедурою, що викликало обурення в опозиції — у "ЄС", "ОПЗЖ" та "Батьківщині" наполягають, що голосування відбулось з порушенням процедури й регламенту.

Президент Володимир Зеленський подякував нардепам, які підтримали антиолігархічний закон, а також запевнив, що олігархічної гілки влади в Україні більше не буде.

Про інші важливі новини

За даними ЗМІ, низка причалів і дамб на Дніпрі  та Оболонський острів площею у майже 150 тисяч квадратних метрів – перейшли у приватні руки столичного юриста-бізнесмена Костянтина Бойка завдяки листу з Нацполіції.

Італійська поліція затримала на Сардинії колишнього главу уряду Каталонії - Карлеса Пучдемона.

В супермаркеті Kroger  в містечку Колльєрвілль американського Теннессі нападник застрелив одну людину і поранив 12, а згодом імовірно наклав на себе руки.

До столичного "Борисполя" прибув літак з евакуйованими з Кабула 96 людьми.

З початку доби 23 вересня по всій території України запроваджено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, карантинні обмеження стали жорсткіші.

Вранці на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала.

Українська правда

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