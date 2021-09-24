Главные новости четверга и ночи: отчет ООН об Украине, закон об олигархах

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало отчет по Украине, где отметило пытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис; Рада поддержала законопроект об олигархах - актуальные новости 23 сентября.

Об отчете ООН

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало отчет, в котором зафиксировало увеличение нарушений "тишины" в Донбассе, по сравнению с предыдущим периодом, а также возросло число жертв среди мирного населения на 51%. УВКПЧ зафиксировало 62 жертвы среди гражданского населения.

В оккупированном Крыму "РФ по-прежнему ограничивала свободу мирных собраний", задокументированы факты пыток и жестокого обращения со стороны ФСБ и нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

УВКПЧ обеспокоено конституционным кризисом, вызванным отстранением от должности, увольнением и уголовным преследованием двух судей Конституционного Суда.

Также УВКПЧ назвало закрытие телеканалов нардепа Тараса Козака из-за санкций таким, что "не соответствует международным стандартам о праве на свободу слова".

О законе об олигархах

В Верховной Раде поддержали во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599 — "за" проголосовали 279 нардепов.

Парламентарии рассмотрели законопроект по сокращенной процедуре, что вызвало возмущение в оппозиции — в "ЕС", "ОПЗЖ" и "Батькивщине" настаивают, что голосование произошло с нарушением процедуры и регламента.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон, а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

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