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"Політичне вбивство": у МВС кажуть, що у водія Шефіра цілили, щоб зупинити машину 

П'ятниця, 24 вересня 2021, 08:31
Політичне вбивство: у МВС кажуть, що у водія Шефіра цілили, щоб зупинити машину 
Прострелене авто Шефіра, фото Ельдара Сарахмана, УП

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко називає основною версією замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра політичне вбивство і пояснює, що нападники могли цілити у водія, щоб зупинити машину й завершити намір.

Джерело: Антон Геращенко в ефірі програми "Право на владу" 23 вересня, "Радіо Свобода" та "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Є багато версій, основна з яких, що це робили як політичне вбивство для того, щоб створити атмосферу страху, атмосферу небезпеки для президента та його найближчого оточення...

Організатори і кілер вибрали єдине місце від місця проживання Шефіра до траси, де автомобіль пригальмовує, є ліс, і де кілер міг сховатися… У таких випадках, як учать диверсантів і кілерів, водій, отримуючи кулю, як правило, втрачає управління. Машина стає некерованою, з’їжджає до кювету... 

І надалі кілер міг би безкарно дострелити всіх, хто у ній знаходився. Саме тому перші постріли припали на лобову частину машини, влучили у капот. Цілилися у водія першопочатково, щоб його зупинити".

Деталі: Геращенко додав, що після початку стрільби водій інстинктивно натиснув на гальма, але Шефір, перебуваючи на задньому сидінні, сказав йому гнати, і водій натиснув на педаль газу.

"Машина рвонула уперед, інші кулі потрапили вже їй у бік. Дві з них влучили у стегно водія. І потім через те, що машина прискорилася, у задню частину потрапило кілька куль, одна з них пробила колесо", – розповів радник голови МВС.

Загалом у машину влучили 18 куль.

За словами Геращенка, "де живе Сергій Шефір загальновідомо, це показали журналісти багатьох передач, яким маршрутом він їздить – так само всім відомо". 

"Звісно, кілер робив все можливе, щоб піти безкарно, і цей злочин готувався давно", – сказав він.

Радник голови МВС повідомив, що вже взято записи з відеокамер із будинків, які розташовані навколо лісу.

"Сам ліс – це 430 га, це понад 4 км кв. Наразі в ньому проводяться прочісування, щоб намагатися знайти зброю або якісь інші зачіпки", – заявив він.

"Вивчаються відеокамери, відеозаписи для того, щоб подивитися, хто заходив у цей ліс, хто з нього виходив, не лише в день спроби вбити Сергія Шефіра, а й в інші дні. Також вивчаються трафіки мобільних телефонів, але не факт, що кілер користувався мобільним телефоном", – додав Геращенко. 

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає. Рослідується "замах на вбивство двох і більше осіб".
  • Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського. 
  • Служба безпеки України надала охорону першому помічнику президента Сергію Шефіру
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь". 

"Українська правда" у Threads

Теми: Шефір СергійМВСОфіс президента
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