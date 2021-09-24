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"Політичне вбивство": у МВС кажуть, що у водія Шефіра цілили, щоб зупинити машину 

П'ятниця, 24 вересня 2021, 08:31
Прострелене авто Шефіра, фото Ельдара Сарахмана, УП

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко називає основною версією замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра політичне вбивство і пояснює, що нападники могли цілити у водія, щоб зупинити машину й завершити намір.

Джерело: Антон Геращенко в ефірі програми "Право на владу" 23 вересня, "Радіо Свобода" та "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Є багато версій, основна з яких, що це робили як політичне вбивство для того, щоб створити атмосферу страху, атмосферу небезпеки для президента та його найближчого оточення...

Організатори і кілер вибрали єдине місце від місця проживання Шефіра до траси, де автомобіль пригальмовує, є ліс, і де кілер міг сховатися… У таких випадках, як учать диверсантів і кілерів, водій, отримуючи кулю, як правило, втрачає управління. Машина стає некерованою, з’їжджає до кювету... 

І надалі кілер міг би безкарно дострелити всіх, хто у ній знаходився. Саме тому перші постріли припали на лобову частину машини, влучили у капот. Цілилися у водія першопочатково, щоб його зупинити".

Деталі: Геращенко додав, що після початку стрільби водій інстинктивно натиснув на гальма, але Шефір, перебуваючи на задньому сидінні, сказав йому гнати, і водій натиснув на педаль газу.

"Машина рвонула уперед, інші кулі потрапили вже їй у бік. Дві з них влучили у стегно водія. І потім через те, що машина прискорилася, у задню частину потрапило кілька куль, одна з них пробила колесо", – розповів радник голови МВС.

Загалом у машину влучили 18 куль.

За словами Геращенка, "де живе Сергій Шефір загальновідомо, це показали журналісти багатьох передач, яким маршрутом він їздить – так само всім відомо". 

"Звісно, кілер робив все можливе, щоб піти безкарно, і цей злочин готувався давно", – сказав він.

Радник голови МВС повідомив, що вже взято записи з відеокамер із будинків, які розташовані навколо лісу.

"Сам ліс – це 430 га, це понад 4 км кв. Наразі в ньому проводяться прочісування, щоб намагатися знайти зброю або якісь інші зачіпки", – заявив він.

"Вивчаються відеокамери, відеозаписи для того, щоб подивитися, хто заходив у цей ліс, хто з нього виходив, не лише в день спроби вбити Сергія Шефіра, а й в інші дні. Також вивчаються трафіки мобільних телефонів, але не факт, що кілер користувався мобільним телефоном", – додав Геращенко. 

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Передісторія:

  • Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає. Рослідується "замах на вбивство двох і більше осіб".
  • Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського. 
  • Служба безпеки України надала охорону першому помічнику президента Сергію Шефіру
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь". 

Теми: Шефір СергійМВСОфіс президента


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