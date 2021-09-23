Після замаху на Шефіра його охоронятиме СБУ - джерело
Четвер, 23 вересня 2021, 15:00
Служба безпеки України надала охорону першому помічнику президента Сергію Шефіру, на якого напередодні було скоєно замах, та його родині.
Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерела УП, Шефіру, як потерпілому в кримінальному провадженні, а також його сім’ї була надана охорона.
Слідчі поліції подали відповідні документи до СБУ. Наразі потерпілий та його сім’я перебувають під охороною Служби безпеки.
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Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак замах на Шефіра Єрмак назвав "викликом президенту".
Українська правда