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Після замаху на Шефіра його охоронятиме СБУ - джерело

Четвер, 23 вересня 2021, 15:00
Після замаху на Шефіра його охоронятиме СБУ - джерело
Сергій Шефір

Служба безпеки України надала охорону першому помічнику президента Сергію Шефіру, на якого напередодні було скоєно замах, та його родині.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, Шефіру, як потерпілому в кримінальному провадженні, а також його сім’ї була надана охорона.

Слідчі поліції подали відповідні документи до СБУ. Наразі потерпілий та його сім’я перебувають під охороною Служби безпеки.

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Шефір СергійСБУ
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