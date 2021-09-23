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Після замаху на Шефіра його охоронятиме СБУ - джерело

Четвер, 23 вересня 2021, 15:00
Сергій Шефір

Служба безпеки України надала охорону першому помічнику президента Сергію Шефіру, на якого напередодні було скоєно замах, та його родині.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, Шефіру, як потерпілому в кримінальному провадженні, а також його сім’ї була надана охорона.

Слідчі поліції подали відповідні документи до СБУ. Наразі потерпілий та його сім’я перебувають під охороною Служби безпеки.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: Шефір СергійСБУ


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