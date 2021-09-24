"Политическое убийство": в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко называет основной версией покушения на первого помощника президента Сергея Шефира политическое убийство и объясняет, что нападавшие могли целиться в водителя, чтобы остановить машину и завершить намерение.
Источник: Антон Геращенко в эфире программы "Право на власть" 23 сентября, "Радио Свобода" и "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство для того, чтобы создать атмосферу страха, атмосферу опасности для президента и его ближайшего окружения...
Организаторы и киллер выбрали единственное место от места проживания Шефира до трассы, где автомобиль притормаживает, есть лес, и где киллер мог спрятаться... В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель, получая пулю, как правило, теряет управление. Машина становится неуправляемой, съезжает в кювет...
И в дальнейшем киллер мог бы безнаказанно дострелить всех, кто в ней находился. Именно поэтому первые выстрелы пришлись на лобовую часть машины, попали в капот. Целились в водителя изначально, чтобы его остановить".
Детали: Геращенко добавил, что с началом стрельбы водитель инстинктивно нажал на тормоза, но Шефир, находясь на заднем сиденье, сказал ему гнать, и водитель нажал на педаль газа.
"Машина рванула вперед, другие пули попали уже ей в бок. Две из них попали в бедро водителя. И потом из-за того, что машина ускорилась, в заднюю часть попало несколько пуль, одна из них пробила колесо", - рассказал советник главы МВД.
Всего в машину попали 18 пуль.
По словам Геращенко, "где живет Сергей Шефир общеизвестно, это показали журналисты многих передач, каким маршрутом он ездит – так же всем известно".
"Конечно, киллер делал все возможное, чтобы уйти безнаказанно, и это преступление готовилось давно", – сказал он.
Советник главы МВД сообщил, что уже взяты записи с видеокамер из домов, расположенных вокруг леса.
"Сам лес – это 430 га, это более 4 км кв. Сейчас в нем проводятся прочесывание, чтобы попытаться найти оружие или какие-то другие зацепки", – заявил он.
"Изучаются видеокамеры, видеозаписи для того, чтобы посмотреть, кто заходил в этот лес, из него выходил, не только в день попытки убить Сергея Шефира, но и в другие дни. Также изучаются трафики мобильных телефонов, но не факт, что киллер пользовался мобильным телефоном", – добавил Геращенко.
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Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет. Расследуется "покушение на убийство двух и более лиц".
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- Служба безопасности Украины предоставила охрану первому помощнику президента Сергею Шефиру.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещал "сильный ответ".