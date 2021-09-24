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"Политическое убийство": в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину

Пятница, 24 сентября 2021, 08:31
Политическое убийство: в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину
Простреленное авто Шефира, фото Эльдара Сарахмана, УП

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко называет основной версией покушения на первого помощника президента Сергея Шефира политическое убийство и объясняет, что нападавшие могли целиться в водителя, чтобы остановить машину и завершить намерение.

Источник: Антон Геращенко в эфире программы "Право на власть" 23 сентября, "Радио Свобода" и "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство для того, чтобы создать атмосферу страха, атмосферу опасности для президента и его ближайшего окружения...

Организаторы и киллер выбрали единственное место от места проживания Шефира до трассы, где автомобиль притормаживает, есть лес, и где киллер мог спрятаться... В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель, получая пулю, как правило, теряет управление. Машина становится неуправляемой, съезжает в кювет...

И в дальнейшем киллер мог бы безнаказанно дострелить всех, кто в ней находился. Именно поэтому первые выстрелы пришлись на лобовую часть машины, попали в капот. Целились в водителя изначально, чтобы его остановить".

Детали: Геращенко добавил, что с началом стрельбы водитель инстинктивно нажал на тормоза, но Шефир, находясь на заднем сиденье, сказал ему гнать, и водитель нажал на педаль газа.

"Машина рванула вперед, другие пули попали уже ей в бок. Две из них попали в бедро водителя. И потом из-за того, что машина ускорилась, в заднюю часть попало несколько пуль, одна из них пробила колесо", - рассказал советник главы МВД.

Всего в машину попали 18 пуль.

По словам Геращенко, "где живет Сергей Шефир общеизвестно, это показали журналисты многих передач, каким маршрутом он ездит – так же всем известно".

"Конечно, киллер делал все возможное, чтобы уйти безнаказанно, и это преступление готовилось давно", – сказал он.

Советник главы МВД сообщил, что уже взяты записи с видеокамер из домов, расположенных вокруг леса.

"Сам лес – это 430 га, это более 4 км кв. Сейчас в нем проводятся прочесывание, чтобы попытаться найти оружие или какие-то другие зацепки", – заявил он.

"Изучаются видеокамеры, видеозаписи для того, чтобы посмотреть, кто заходил в этот лес, из него выходил, не только в день попытки убить Сергея Шефира, но и в другие дни. Также изучаются трафики мобильных телефонов, но не факт, что киллер пользовался мобильным телефоном", – добавил Геращенко.

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

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Темы: Шефир СергейМВДОфис президента
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