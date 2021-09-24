"Политическое убийство": в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко называет основной версией покушения на первого помощника президента Сергея Шефира политическое убийство и объясняет, что нападавшие могли целиться в водителя, чтобы остановить машину и завершить намерение.

Источник: Антон Геращенко в эфире программы "Право на власть" 23 сентября, "Радио Свобода" и "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть много версий, основная из которых, что это делали как политическое убийство для того, чтобы создать атмосферу страха, атмосферу опасности для президента и его ближайшего окружения...

Организаторы и киллер выбрали единственное место от места проживания Шефира до трассы, где автомобиль притормаживает, есть лес, и где киллер мог спрятаться... В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель, получая пулю, как правило, теряет управление. Машина становится неуправляемой, съезжает в кювет...

И в дальнейшем киллер мог бы безнаказанно дострелить всех, кто в ней находился. Именно поэтому первые выстрелы пришлись на лобовую часть машины, попали в капот. Целились в водителя изначально, чтобы его остановить".

Детали: Геращенко добавил, что с началом стрельбы водитель инстинктивно нажал на тормоза, но Шефир, находясь на заднем сиденье, сказал ему гнать, и водитель нажал на педаль газа.

"Машина рванула вперед, другие пули попали уже ей в бок. Две из них попали в бедро водителя. И потом из-за того, что машина ускорилась, в заднюю часть попало несколько пуль, одна из них пробила колесо", - рассказал советник главы МВД.

Всего в машину попали 18 пуль.

По словам Геращенко, "где живет Сергей Шефир общеизвестно, это показали журналисты многих передач, каким маршрутом он ездит – так же всем известно".

"Конечно, киллер делал все возможное, чтобы уйти безнаказанно, и это преступление готовилось давно", – сказал он.

Советник главы МВД сообщил, что уже взяты записи с видеокамер из домов, расположенных вокруг леса.

"Сам лес – это 430 га, это более 4 км кв. Сейчас в нем проводятся прочесывание, чтобы попытаться найти оружие или какие-то другие зацепки", – заявил он.

"Изучаются видеокамеры, видеозаписи для того, чтобы посмотреть, кто заходил в этот лес, из него выходил, не только в день попытки убить Сергея Шефира, но и в другие дни. Также изучаются трафики мобильных телефонов, но не факт, что киллер пользовался мобильным телефоном", – добавил Геращенко.

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория: