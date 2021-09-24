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ОАСК відкрив провадження за позовом Тупицького щодо конкурсу в КС

П'ятниця, 24 вересня 2021, 16:07

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ексголови КС Олександра Тупицького та екссудді КС Олександра Касмініна щодо конкурсу на заміщення вакантних посад у Конституційному Суді.

Джерело: ОАСК

Деталі: Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Тупицький та Касмінін подали позов до Офісу президента та конкурсної комісії, третіми особами вказані президент Володимир Зеленський та Конституційний Суд України.

Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії від 20.08.2021, оформлене протоколом №1, яким було вирішено затвердити оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає президент України.

Позивачі також оскаржують дії конкурсної комісії та Офісу президента щодо розміщення вказаного оголошення на вебсайті офіційного інтернет-представництва президента та просять суд зобов’язати конкурсну комісію відкликати це оголошення.

Що передувало: 17 вересня стало відомо, що колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький та екссуддя Олександр Касмінін оскаржують в Окружному адмінсуді Києва рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в КСУ. 

Перед цим низка громадських організацій закликала президента Володимира Зеленського поки не проводити конкурс на посади суддів Конституційного Суду України за квотою глави держави, тоді як Зеленський дав старт цьому конкурсу 17 серпня. 

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС.
  • 19 січня ДБР заявило, що повідомило про підозру у злочинах за ч.2 ст.384, ст.386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань) Тупицькому, хоча сам Тупицький імітував її невручення і відвідував робоче місце.
  • 27 березня Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. 

Теми: КСОАСКТупицькийОфіс президента


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