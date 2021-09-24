ОАСК открыл производство по иску Тупицкого в отношении конкурса в КС

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску бывшего главы КС Александра Тупицкого и экс-судьи КС Александра Касминина о конкурсе на замещение вакантных должностей в Конституционном Суде.

Источник: ОАСК

Детали: Суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Тупицкий и Касминин подали иск к Офису президента и конкурсной комиссии, третьими лицами указаны президент Владимир Зеленский и Конституционный Суд Украины.

Среди требований иска – признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 20.08.2021, оформленное протоколом №1, которым было решено утвердить объявление о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины.

Истцы также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента по размещению указанного объявления на веб-сайте официального интернет-представительства президента и просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать это объявление.

Что предшествовало: 17 сентября стало известно, что бывший председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий и экс-судья Александр Касминин оспаривают в Окружном административном суде Киева решение об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей в КСУ.

Перед этим ряд общественных организаций призывала президента Владимира Зеленского пока не проводить конкурс на должности судей Конституционного суда Украины по квоте главы государства, тогда как Зеленский дал старт этому конкурсу 17 августа.

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