У Bellingcat впевнені, що ФСБ не знала про операцію щодо "вагнерівців"
Розслідувачі "Bellingcat" не отримали пояснень від української влади щодо спецоперації із затримання "вагнеровцев", що зірвалася влітку 2020 року; там вважають, що влада могла б узаконити доказову базу, відразу визнавши цю операцію.
Джерело: головний розслідувач "Bellingcat" Христо Грозєв в інтерв'ю "Радіо НВ"
Пряма мова: "Досі ми не отримали офіційної відповіді (від української влади – ред.), але ми після кількох спроб перестали намагатися. Коли закінчимо документальний фільм, ми ще раз в останню хвилину звернемося по коментар".
Деталі: Грозєв не вважає, що операцію "злили", він допускає, що Офіс президента зробив "легітимні, але хибні дії", які на той момент могли здаватися правильними.
"Для мене найбільша помилка – напівзірвану операцію не перетворили на величезний плюс для України. Називаючи операцію операцією; публікуючи відразу всі дзвінки; тисячі хвилин слів зізнань найманців – це дало б доказову базу багатьом судовим справам, які зараз ідуть, у тому числі в Гаазі та Страсбурзі", – сказав він.
"Для мене найважливіше було б показати, наскільки принизливою ця операція була для російських спецслужб, тому що все це пройшло повз них, вони нічого не зрозуміли", – додав розслідувач.
На його думку, можна було не називати операцію проваленою, а сказати: "Ми не довели її до кінця, але зібрали достатньо доказів, відомостей, що принижують російську сторону і їхні спецслужби, і ми їх викладаємо в публічний простір".
Грозєва "обнадіює те, що вже визнали: така операція все-таки була", навіть якщо її намагаються назвати по-іншому.
Пряма мова: "У чому я не згоден і готовий сперечатися: що операцію не можна було завершити через те, що ФСБ знала про її проведення і якось змогла б зреагувати, зганьбити її на останньому етапі. Цьому суперечать усі дані, які ми зібрали.
ФСБ не розуміла нічого і після арешту цих 33 осіб, і після того, як білоруська сторона їх передала Росії. Переконання української сторони в тому, що ФСБ знала, хибне. ФСБ нічого не знала".
Передісторія:
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х росіян, які виявилися переважно бойовиками "Вагнера". Згодом їх передали Росії попри прохання української сторони про видачу бойовиків Україні.
- За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера" для чого виманили їх із Росії до Білорусі. Однак операція зірвалася – нібито після того, як силовики доповіли Офісу президента України.
- Президент Володимир Зеленський 24 червня 2021 року заявив, що спецоперацію з вербування й затримання "вагнерівців" готували точно не в Україні.
- Очільниця Тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців" Мар’яна Безугла розповіла, що це була не спецоперація, а "спеціальний захід".
- Американське видання CNN опублікувало статтю, в якій троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки розповіли деталі операції з "вагнерівцями". За словами представників розвідки, операція під керівництвом України мала американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ про те, як залучити російських найманців.
- В Офісі президента України назвали ненадійними свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію з "вагнерівцями".
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