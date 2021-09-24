У Bellingcat впевнені, що ФСБ не знала про операцію щодо "вагнерівців"

Розслідувачі "Bellingcat" не отримали пояснень від української влади щодо спецоперації із затримання "вагнеровцев", що зірвалася влітку 2020 року; там вважають, що влада могла б узаконити доказову базу, відразу визнавши цю операцію.

Джерело: головний розслідувач "Bellingcat" Христо Грозєв в інтерв'ю "Радіо НВ"

Пряма мова: "Досі ми не отримали офіційної відповіді (від української влади – ред.), але ми після кількох спроб перестали намагатися. Коли закінчимо документальний фільм, ми ще раз в останню хвилину звернемося по коментар".

Деталі: Грозєв не вважає, що операцію "злили", він допускає, що Офіс президента зробив "легітимні, але хибні дії", які на той момент могли здаватися правильними.

"Для мене найбільша помилка – напівзірвану операцію не перетворили на величезний плюс для України. Називаючи операцію операцією; публікуючи відразу всі дзвінки; тисячі хвилин слів зізнань найманців – це дало б доказову базу багатьом судовим справам, які зараз ідуть, у тому числі в Гаазі та Страсбурзі", – сказав він.

"Для мене найважливіше було б показати, наскільки принизливою ​​ця операція була для російських спецслужб, тому що все це пройшло повз них, вони нічого не зрозуміли", – додав розслідувач.

На його думку, можна було не називати операцію проваленою, а сказати: "Ми не довели її до кінця, але зібрали достатньо доказів, відомостей, що принижують російську сторону і їхні спецслужби, і ми їх викладаємо в публічний простір".

Грозєва "обнадіює те, що вже визнали: така операція все-таки була", навіть якщо її намагаються назвати по-іншому.

Пряма мова: "У чому я не згоден і готовий сперечатися: що операцію не можна було завершити через те, що ФСБ знала про її проведення і якось змогла б зреагувати, зганьбити її на останньому етапі. Цьому суперечать усі дані, які ми зібрали.

ФСБ не розуміла нічого і після арешту цих 33 осіб, і після того, як білоруська сторона їх передала Росії. Переконання української сторони в тому, що ФСБ знала, хибне. ФСБ нічого не знала".

Передісторія:

29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х росіян, які виявилися переважно бойовиками "Вагнера". Згодом їх передали Росії попри прохання української сторони про видачу бойовиків Україні.

За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера" для чого виманили їх із Росії до Білорусі. Однак операція зірвалася – нібито після того, як силовики доповіли Офісу президента України.

Президент Володимир Зеленський 24 червня 2021 року заявив, що спецоперацію з вербування й затримання "вагнерівців" готували точно не в Україні.

Очільниця Тимчасової слідчої комісії щодо "вагнерівців" Мар’яна Безугла розповіла, що це була не спецоперація, а "спеціальний захід".

Американське видання CNN опублікувало статтю, в якій троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки розповіли деталі операції з "вагнерівцями". За словами представників розвідки, операція під керівництвом України мала американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ про те, як залучити російських найманців.

В Офісі президента України назвали ненадійними свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію з "вагнерівцями".

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