В Bellingcat уверены, что ФСБ не знала об операции по "вагнеровцам"

Расследователи "Bellingcat" не получили объяснений от украинских властей на счет спецоперации по задержанию "вагнеровцев", сорвавшейся летом 2020 года; там считают, что власти могли бы узаконить доказательственную базу, сразу признав эту операцию.

Источник: главный расследователь "Bellingcat" Христо Грозев в интервью "Радио НВ"

Прямая речь: "До сих пор мы не получили официального ответа (от украинских властей – ред.), но мы после нескольких попыток перестали пытаться. Когда закончим документальный фильм, мы еще раз в последнюю минуту обратимся за комментарием".

Детали: Грозев не считает, что операцию "слили", он допускает, что Офис президента предпринял "легитимные, но ошибочные действия", который в тот момент могли казаться правильными.

"Для меня самая большая ошибка – полусорванную операцию не превратили в огромный плюс для Украины. Называя операцию операцией; публикуя сразу все звонки; тысячи минут слов признаний наемников – это дало бы доказательственную базу многим судебным делам, которые сейчас идут, в том числе в Гааге и Страсбурге", – сказал он.

"Для меня важнее всего было бы показать, насколько унизительной эта операция была для российских спецслужб, потому что все это прошло мимо их, они ничего не поняли", – добавил расследователь.

По его мнению, можно было не называть операцию провалившейся, а сказать: "Мы не довели ее до конца, но собрали достаточно доказательств, сведений, унижающих российскую сторону и их спецслужбы, и мы их выкладываем в публичное пространство".

Грозева "обнадеживает то, что уже признали: такая операция все-таки была", даже если ее пытаются назвать по-другому.

Прямая речь: "В чем я не согласен и готов спорить: что операцию нельзя было завершить по причине того, что ФСБ знала о ее проведении и как-то смогла бы среагировать, опорочить ее на последнем этапе. Этому противоречат все данные, которые мы собрали.

ФСБ не понимала ничего и после ареста этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала России. Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочное. ФСБ ничего не знала".

Предыстория:

29 июля 2020 года в Беларуси задержали 33-х россиян, которые оказались преимущественно боевиками "Вагнера". Позже их передали России, несмотря на просьбу украинской стороны о выдаче боевиков Украине.

По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнер", для чего выманили их из России в Беларусь. Однако операция сорвалась – якобы после того, как силовики доложили Офису президента Украины.

Президент Владимир Зеленский 24 июня 2021 года заявил, что спецоперацию по вербовке и задержанию "вагнеровцев" готовили точно не в Украине.

Руководительница Временной следственной комиссии по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая рассказала, что такой спецоперации в Украине не было, а было "специальное мероприятие".

Американское издание CNN опубликовало статью, в которой трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки рассказали детали сделки операции с "вагнеривцямы". По словам представителей разведки, операция под руководством Украины имела американское финансирование, техническую помощь и рекомендации ЦРУ о том, как привлечь российских наемников.

В Офисе президента Украины назвали ненадежными показания источников, на которых строится материал CNN об операции с "вагнеровцами".

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