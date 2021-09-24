У лісі за декілька кілометрів від нападу на Шефіра знайшли труп
23 вересня грибники повідомили у поліцію, що знайшли тіло чоловіка у лісі недалеко від села Юріївка, що за декілька кілометрів від місця нападу на першого помічника президента Сергія Шефіра.
Джерело: поліція Київщини
Деталі: Поліція дізналася, що 51-річний велосипедист безвісти зник 9 червня. Про його зникнення із заявою до поліції звернулись родичі. Попередньо встановлено, що чоловік на велосипеді поїхав у невідомому напрямку і додому не повернувся.
Правоохоронці відкрили справу за статтею "Умисне вбивство".
Родичі чоловіка вже впізнали тіло, встановлюються обставини смерті.
Попередньо джерела УП повідомляли, що тіло знайшли правоохоронці, які прочісували ліс, шукаючи докази у справі замаху на Шефіра. Проте ця інформація виявилася неточною.
Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра
Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак замах на Шефіра назвав "викликом президенту".