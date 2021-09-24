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У лісі за декілька кілометрів від нападу на Шефіра знайшли труп

П'ятниця, 24 вересня 2021, 17:15
У лісі за декілька кілометрів від нападу на Шефіра знайшли труп
чоловік та велосипед, фото: поліція

23 вересня грибники повідомили у поліцію, що знайшли тіло чоловіка у лісі недалеко від села Юріївка, що за декілька кілометрів від місця нападу на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Джерело: поліція Київщини

Деталі: Поліція дізналася, що 51-річний велосипедист безвісти зник 9 червня. Про його зникнення із заявою до поліції звернулись родичі. Попередньо встановлено, що чоловік на велосипеді поїхав у невідомому напрямку і додому не повернувся.

Правоохоронці відкрили справу за статтею "Умисне вбивство".

Родичі чоловіка вже впізнали тіло, встановлюються обставини смерті.

Попередньо джерела УП повідомляли, що тіло знайшли правоохоронці, які прочісували ліс, шукаючи докази у справі замаху на Шефіра. Проте ця інформація виявилася неточною.

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Шефір СергійМВСполіція
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