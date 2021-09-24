Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В лесу в нескольких километрах от нападения на Шефира нашли труп

Пятница, 24 сентября 2021, 17:15
В лесу в нескольких километрах от нападения на Шефира нашли труп
мужчина и велосипед, фото: полиция

23 сентября грибники сообщили в полицию, что нашли тело мужчины в лесу недалеко от села Юрьевка, что в нескольких километрах от места нападения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Источник: полиция Киевщины

Детали Полиция узнала, что 51-летний велосипедист бесследно исчез 9 июня. О его исчезновении с заявлением в полицию обратились родственники. Предварительно установлено, что мужчина на велосипеде уехал в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Правоохранители открыли дело по статье "Умышленное убийство".

Родственники мужа уже узнали тело, устанавливаются обстоятельства смерти.

Предварительно источники УП сообщали, что тело нашли правоохранители, которые прочесывали лес в поисках доказательства по делу покушения на Шефира. Однако эта информация оказалась неточной.

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шефир СергейМВДполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Шефир Сергей
Следствие по делу о покушении на Шефира проводит необоснованные обыски – адвокаты
У Венедиктовой объяснили, как обыск на Франковщине связан с покушением на Шефира
Покушение на Шефира: "Евросолидарность" говорит, что полиция пришла с обыском к их депутату
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: