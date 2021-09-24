В лесу в нескольких километрах от нападения на Шефира нашли труп
23 сентября грибники сообщили в полицию, что нашли тело мужчины в лесу недалеко от села Юрьевка, что в нескольких километрах от места нападения на первого помощника президента Сергея Шефира.
Источник: полиция Киевщины
Детали Полиция узнала, что 51-летний велосипедист бесследно исчез 9 июня. О его исчезновении с заявлением в полицию обратились родственники. Предварительно установлено, что мужчина на велосипеде уехал в неизвестном направлении и домой не вернулся.
Правоохранители открыли дело по статье "Умышленное убийство".
Родственники мужа уже узнали тело, устанавливаются обстоятельства смерти.
Предварительно источники УП сообщали, что тело нашли правоохранители, которые прочесывали лес в поисках доказательства по делу покушения на Шефира. Однако эта информация оказалась неточной.
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Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак покушение на Шефира назвал "вызовом президенту".