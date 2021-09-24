В лесу в нескольких километрах от нападения на Шефира нашли труп

23 сентября грибники сообщили в полицию, что нашли тело мужчины в лесу недалеко от села Юрьевка, что в нескольких километрах от места нападения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Источник: полиция Киевщины

Детали Полиция узнала, что 51-летний велосипедист бесследно исчез 9 июня. О его исчезновении с заявлением в полицию обратились родственники. Предварительно установлено, что мужчина на велосипеде уехал в неизвестном направлении и домой не вернулся.

Правоохранители открыли дело по статье "Умышленное убийство".

Родственники мужа уже узнали тело, устанавливаются обстоятельства смерти.

Предварительно источники УП сообщали, что тело нашли правоохранители, которые прочесывали лес в поисках доказательства по делу покушения на Шефира. Однако эта информация оказалась неточной.

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