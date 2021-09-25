"Злочинець був не один" – МВС про замах на Шефіра
Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра та його водія скоїв професіонал, і він був не один.
Джерело: Євген Єнін в ефірі "Свободи слова"
Пряма мова: "Ми дещо знайшли, і всі ці докази вже передані для проведення всіх можливих експертиз".
"Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет: зріст, вага і інші сліди, які ми встановили під час наших слідчих дій. Вони віддані на відповідні експертизи. І це все спростить пошук правопорушника і його спільників".
"Безумовно, ми мали справу з професіоналом".
"Протягом 4 секунд він випустив близько 20 куль".
"Ми маємо 15 попадань в авто… 2 кулі влучили в ногу водія, який перебуває в реанімаційному відділенні…"
"Нам вже не доводиться доказувати нікому і нічого, що це була нібито інсинуація".
"Ми досить чітко розуміємо, що ключовою метою була зупинка автомобіля шляхом нейтралізації водія".
Деталі: Єнін зауважив, що у правоохоронців є додаткові відомості, якими вони "не можуть поділитися із суспільством".
За словами заступника міністра внутрішніх справ, до розслідування замаху залучать ФБР.
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Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Президент Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на його першого помічника Сергія Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак замах на Шефіра Єрмак назвав "викликом президенту".