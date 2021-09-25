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"Злочинець був не один" – МВС про замах на Шефіра

Субота, 25 вересня 2021, 00:50
Євген Єнін

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра та його водія скоїв професіонал, і він був не один.

Джерело: Євген Єнін в ефірі "Свободи слова"

Пряма мова: "Ми дещо знайшли, і всі ці докази вже передані для проведення всіх можливих експертиз".

"Ми досить чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет: зріст, вага і інші сліди, які ми встановили під час наших слідчих дій. Вони віддані на відповідні експертизи. І це все спростить пошук правопорушника і його спільників".

"Безумовно, ми мали справу з професіоналом".

"Протягом 4 секунд він випустив близько 20 куль".

"Ми маємо 15 попадань в авто… 2 кулі влучили в ногу водія, який перебуває в реанімаційному відділенні…"

"Нам вже не доводиться доказувати нікому і нічого, що це була нібито інсинуація".

"Ми досить чітко розуміємо, що ключовою метою була зупинка автомобіля шляхом нейтралізації водія".

Деталі: Єнін зауважив, що у правоохоронців є додаткові відомості, якими вони "не можуть поділитися із суспільством".

За словами заступника міністра внутрішніх справ, до розслідування замаху залучать ФБР.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: Шефір СергійКиївська область


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