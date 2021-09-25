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"Преступник был не один" – МВД о покушении на Шефира

Суббота, 25 сентября 2021, 00:50
Преступник был не один – МВД о покушении на Шефира
Евгений Енин

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя совершил профессионал, и он был не один.

Источник: Евгений Енин в эфире "Свободы слова"

Прямая речь: "Мы кое-что нашли, и все эти доказательства уже переданы для проведения всех возможных экспертиз".

"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Мы имеем воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время наших следственных действий. Они отданы на соответствующие экспертизы. И это все упростит поиск правонарушителя и его сообщников".

"Безусловно, мы имели дело с профессионалом".

"В течение 4 секунд он выпустил около 20 пуль".

"Мы имеем 15 попаданий в авто ... 2 пули попали в ногу водителя, который находится в реанимационном отделении..."

"Нам уже не приходится доказывать никому и ничего, что это была якобы инсинуация".

"Мы достаточно четко понимаем, что ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя".

Детали: Енин заметил, что у правоохранителей есть дополнительные сведения, которыми они "не могут поделиться с обществом".

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

По словам заместителя министра внутренних дел, к расследованию покушения привлекут ФБР.

Украинская правда

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Темы: Шефир СергейКиевская область
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