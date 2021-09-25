"Преступник был не один" – МВД о покушении на Шефира
Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира и его водителя совершил профессионал, и он был не один.
Источник: Евгений Енин в эфире "Свободы слова"
Прямая речь: "Мы кое-что нашли, и все эти доказательства уже переданы для проведения всех возможных экспертиз".
"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Мы имеем воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время наших следственных действий. Они отданы на соответствующие экспертизы. И это все упростит поиск правонарушителя и его сообщников".
"Безусловно, мы имели дело с профессионалом".
"В течение 4 секунд он выпустил около 20 пуль".
"Мы имеем 15 попаданий в авто ... 2 пули попали в ногу водителя, который находится в реанимационном отделении..."
"Нам уже не приходится доказывать никому и ничего, что это была якобы инсинуация".
"Мы достаточно четко понимаем, что ключевой целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя".
Детали: Енин заметил, что у правоохранителей есть дополнительные сведения, которыми они "не могут поделиться с обществом".
Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Президент Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его первого помощника Сергея Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак покушение на Шефира Ермак назвал "вызовом президенту".
По словам заместителя министра внутренних дел, к расследованию покушения привлекут ФБР.