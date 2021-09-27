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Разумков досі не отримав запрошення у Трускавець, планує поїхати на Львівщину

Понеділок, 27 вересня 2021, 19:27

Спікер парламенту Дмитро Разумков, якщо не отримає запрошення на засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці, ймовірно, поїде з робочою поїздкою у Львівську область.

Джерело: прессекретарка Разумкова Ольга Туній у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Туній: "Запрошення (у Трускавець – ред.) не надходило, але ми не виключаємо, що голова Верховної Ради буде в ці дні на Західній Україні, зокрема у Львівській області".

Чому це важливо: Разумков - перший номер виборчого списку президентської партії. Протягом останніх днів розпалюється конфлікт між ним та монобільшістю.

На збори парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і СБУ, а також представників Кабміну і "не виключається" запрошення Разумкова.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".

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Передісторія:

  • 1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга Народу", так звана "велика фракція".
  • Президент Володимир Зеленський запланував зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року, – і не лише з розмовою й "навчанням", а й з кадровими рішеннями. Речник президента Сергій Никифоров говорив, що заплановано "багатоденну фундаментальну зустріч" Зеленського з партією.
  • На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.
  • Сам Разумков повідомив, що його досі не запросили на заплановані збори, а він хоче їх відвідати.

Українська правда
Теми: Верховна РадаРазумков ДмитроСлуга народу


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