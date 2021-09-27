Разумков досі не отримав запрошення у Трускавець, планує поїхати на Львівщину

Спікер парламенту Дмитро Разумков, якщо не отримає запрошення на засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці, ймовірно, поїде з робочою поїздкою у Львівську область.

Джерело: прессекретарка Разумкова Ольга Туній у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Туній: "Запрошення (у Трускавець – ред.) не надходило, але ми не виключаємо, що голова Верховної Ради буде в ці дні на Західній Україні, зокрема у Львівській області".

Чому це важливо: Разумков - перший номер виборчого списку президентської партії. Протягом останніх днів розпалюється конфлікт між ним та монобільшістю.

На збори парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і СБУ, а також представників Кабміну і "не виключається" запрошення Разумкова.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".

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