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Разумков до сих пор не получил приглашения в Трускавец, планирует поехать на Львовщину

Понедельник, 27 сентября 2021, 19:27

Спикер парламента Дмитрий Разумков, если не получит приглашение на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце, вероятно, поедет с рабочей поездкой во Львовскую область.

Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Туний: "Приглашение (в Трускавец - ред.) не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности во Львовской области".

Почему это важно: Разумков - первый номер избирательного списка президентской партии. В последние дни разгорается конфликт между ним и монобольшинством.

На собрание парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина и "не исключается" приглашение Разумкова.

На фоне слухов о возможной отставке Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".

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Что предшествовало:

  • 1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая "большая фракция".
  • Президент Владимир Зеленский запланировал встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года, – и не только с разговором и "обучением", но и с кадровыми решениями. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что запланирована "многодневная фундаментальная встреча" Зеленского с партией.
  • По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.
  • Сам Разумков сообщил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы, а он хочет их посетить.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРазумков ДмитрийСлуга народа
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