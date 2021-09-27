Разумков до сих пор не получил приглашения в Трускавец, планирует поехать на Львовщину

Спикер парламента Дмитрий Разумков, если не получит приглашение на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце, вероятно, поедет с рабочей поездкой во Львовскую область.

Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Туний: "Приглашение (в Трускавец - ред.) не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности во Львовской области".

Почему это важно: Разумков - первый номер избирательного списка президентской партии. В последние дни разгорается конфликт между ним и монобольшинством.

На собрание парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина и "не исключается" приглашение Разумкова.

На фоне слухов о возможной отставке Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".

Читайте также: Активны, молоды, наивны. Чему и как учились "слуги народа" в Трускавце

Что предшествовало: