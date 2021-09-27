Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков до сих пор не получил приглашения в Трускавец, планирует поехать на Львовщину

Понедельник, 27 сентября 2021, 19:27
Разумков до сих пор не получил приглашения в Трускавец, планирует поехать на Львовщину

Спикер парламента Дмитрий Разумков, если не получит приглашение на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце, вероятно, поедет с рабочей поездкой во Львовскую область.

Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Туний: "Приглашение (в Трускавец - ред.) не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности во Львовской области".

Почему это важно: Разумков - первый номер избирательного списка президентской партии. В последние дни разгорается конфликт между ним и монобольшинством.

На собрание парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина и "не исключается" приглашение Разумкова.

На фоне слухов о возможной отставке Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".

Читайте также: Активны, молоды, наивны. Чему и как учились "слуги народа" в Трускавце

Что предшествовало:

  • 1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая "большая фракция".
  • Президент Владимир Зеленский запланировал встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года, – и не только с разговором и "обучением", но и с кадровыми решениями. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что запланирована "многодневная фундаментальная встреча" Зеленского с партией.
  • По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.
  • Сам Разумков сообщил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы, а он хочет их посетить.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаРазумков ДмитрийСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: