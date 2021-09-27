Разумков до сих пор не получил приглашения в Трускавец, планирует поехать на Львовщину
Спикер парламента Дмитрий Разумков, если не получит приглашение на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце, вероятно, поедет с рабочей поездкой во Львовскую область.
Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Туний: "Приглашение (в Трускавец - ред.) не поступало, но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности во Львовской области".
Почему это важно: Разумков - первый номер избирательного списка президентской партии. В последние дни разгорается конфликт между ним и монобольшинством.
На собрание парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина и "не исключается" приглашение Разумкова.
На фоне слухов о возможной отставке Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".
Читайте также: Активны, молоды, наивны. Чему и как учились "слуги народа" в Трускавце
Что предшествовало:
- 1-2 октября в Трускавце пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая "большая фракция".
- Президент Владимир Зеленский запланировал встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года, – и не только с разговором и "обучением", но и с кадровыми решениями. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров говорил, что запланирована "многодневная фундаментальная встреча" Зеленского с партией.
- По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.
- Сам Разумков сообщил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы, а он хочет их посетить.