Єрмак: Правоохоронці у справі замаху на Шефіра співпрацюють з Британією та США
Вівторок, 28 вересня 2021, 01:13
Слідство у справі замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра співпрацює зі США і Британією.
Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова"
Пряма мова: "Цей замах (на Шефіра – УП), цей злочин викликав дуже шалену реакцію, ми теж отримали багато дзвінків зі словами підтримки з боку практично всіх наших друзів, партнерів. Багато хто запропонував і свою допомогу.
І сьогодні наші правоохоронці також співпрацюють зі Сполученими Штатами і з Великою Британією".
Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра
Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобільпершого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли бстати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак замах на Шефіра назвав "викликом президенту".