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Єрмак: Правоохоронці у справі замаху на Шефіра співпрацюють з Британією та США

Вівторок, 28 вересня 2021, 01:13

Слідство у справі замаху  на першого помічника президента Сергія Шефіра співпрацює зі США і Британією.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: "Цей замах (на Шефіра – УП), цей злочин викликав дуже шалену реакцію, ми теж отримали багато дзвінків зі словами підтримки з боку практично всіх наших друзів, партнерів. Багато хто запропонував і свою допомогу.

І сьогодні наші правоохоронці також співпрацюють зі Сполученими Штатами  і з Великою Британією".

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

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Теми: Шефір СергійАндрій Єрмак


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