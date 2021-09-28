Ермак: Правоохранители по делу покушения на Шефира сотрудничают с Британией и США
Вторник, 28 сентября 2021, 01:13
Следствие по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира сотрудничает с США и Британией.
Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова"
Прямая речь: "Это покушение (на Шефира - УП), это преступление вызвало очень бешеную реакцию, мы тоже получили много звонков со словами поддержки со стороны практически всех наших друзей, партнеров. Многие предложили и свою помощь.
И сегодня наши правоохранители также сотрудничают с Соединенными Штатами и с Великобританией".
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Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Глава Офиса президента Андрей Ермак покушение на Шефира назвал "вызовом президенту".