Ермак: Правоохранители по делу покушения на Шефира сотрудничают с Британией и США

Следствие по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира сотрудничает с США и Британией.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "Это покушение (на Шефира - УП), это преступление вызвало очень бешеную реакцию, мы тоже получили много звонков со словами поддержки со стороны практически всех наших друзей, партнеров. Многие предложили и свою помощь.

И сегодня наши правоохранители также сотрудничают с Соединенными Штатами и с Великобританией".

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