Притула подтвердил намерения создать свою партию
Шоумен и политик Сергей Притула сообщил, что работает над созданием собственной политической партии, однако детали обещает сообщить позже.
Источник: Притула в эфире передачи "Первые лица" на "24 канале" и в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Притулы: "Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования.
То есть, если вы хотите сейчас какого-то эксклюзива в виде нейминга, брендинга и так далее - дайте мне немного времени, и я обязательно вам расскажу.
Но это однозначно будет не виртуальная какая-то история".
Детали: В комментарии "Украинской правде" Притула подтвердил намерения. Он рассказал, что в последние месяцы разъезжает по Украине, формируя команду на местах. Как только структура будет сформирована - он обещает сообщить СМИ обо всех деталях.
Что было раньше: 7 июня стало известно, что Притула хочет покинуть партию "Голос". По его словам, причиной стало новое руководство, которое отдалилось от начальных принципов партии.
Притула заверил, что не уходит из политики и предложит что-то тем, кто "хочет делать что-то для людей и государства".
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Сергей Притула: Мы все дружно прохлопали Попова
Что было раньше:
- В 2020 году Притула баллотировался в мэры столицы от "Голоса". На выборах он набрал менее 8%.
- Притула заявил, что после проигрыша на местных выборах будет готовиться к выборамв Верховную Раду.
- В феврале Притула по решению партии перестал быть членом политсовета"Голоса", но остался в партии.
- В апреле Притула заявил, что хочет стать новым руководителем партии.Председатель партии "Голос" Кира Рудик ответила на желание Притулы, что это тяжелая и системная работа, а не выступления в клубах или стадионах.