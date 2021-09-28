Притула подтвердил намерения создать свою партию

Шоумен и политик Сергей Притула сообщил, что работает над созданием собственной политической партии, однако детали обещает сообщить позже.

Источник: Притула в эфире передачи "Первые лица" на "24 канале" и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Притулы: "Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования.

То есть, если вы хотите сейчас какого-то эксклюзива в виде нейминга, брендинга и так далее - дайте мне немного времени, и я обязательно вам расскажу.

Но это однозначно будет не виртуальная какая-то история".

Детали: В комментарии "Украинской правде" Притула подтвердил намерения. Он рассказал, что в последние месяцы разъезжает по Украине, формируя команду на местах. Как только структура будет сформирована - он обещает сообщить СМИ обо всех деталях.

Что было раньше: 7 июня стало известно, что Притула хочет покинуть партию "Голос". По его словам, причиной стало новое руководство, которое отдалилось от начальных принципов партии.

Притула заверил, что не уходит из политики и предложит что-то тем, кто "хочет делать что-то для людей и государства".

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Что было раньше: