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Новини 28 вересня: Угорщина і "Газпром", компенсації прокурорам

Вівторок, 28 вересня 2021, 20:57

Угорщина звинуватила Україну в порушенні суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом"; ОГП виплачує компенсації поновленим через суди прокурорам — актуальні новини 28 вересня.

Про Угорщину

До МЗС Угорщини викликали посла України в Будапешті у зв’язку з різкою реакцією Києва на підписання 15-річного контракту з "Газпромом" — звинувачують у порушенні суверенітету.

Українська сторона збирається звернутися до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

"Рішення українського уряду виступити проти цього договору зверненням до Європейської комісії глибоко обурливе", - написав голова МЗС Угорщини на своїй Facebook-сторінці.

Про компенсації прокурорам

Прокурори, звільнені у межах люстрації і реформи прокуратури, поновлюються на посадах через суди і отримують великі компенсації - про це заявила Ірина Венедіктова.

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Теми: Офіс генпрокурораГазпромУгорщина


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