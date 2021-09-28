Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новости 28 сентября: Венгрия и "Газпром", компенсации прокурорам

Вторник, 28 сентября 2021, 20:57

Венгрия обвинила Украину в нарушении суверенитета из-за реакции на сделку с "Газпромом"; ОГП выплачивает компенсации возобновленным через суды прокурорам - актуальные новости 28 сентября.

О Венгрии

В МИД Венгрии был вызван посол Украины в Будапеште в связи с резкой реакцией Киева на подписание 15-летнего контракта с "Газпромом" - обвиняют в нарушении суверенитета.

Украинская сторона собирается обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

"Решение украинского правительства выступить против этого договора обращением к Европейской комиссии глубоко возмутительное", - написал глава МИД Венгрии на своей Facebook-странице.

О компенсации прокурорам

Прокуроры, уволенные в пределах люстрации и реформы прокуратуры, возобновляются на должностях через суды и получают большие компенсации - об этом заявила Ирина Венедиктова.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новости

Фирма заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко заработала на предвыборной кампании партии "Слуга народа" и форуме "Украина 30".

Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, заявил, что собирается поехать к себе домой в Крым вместе с поясами.

В Украине презентовали мобильное приложение "еСуд", которое позволит получать процессуальные документы и судебные сообщения на смартфон.

НАБУ и САП проводят обыски в окружение "слуги" Куницкого в Харькове в рамках дела о взятке, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном обогащении - источники УП.

У Зеленского вслед за 1 млрд деревьев хотят установить 10 тысяч новых спортплощадок к концу следующего года в рамках программы "Здоровая Украина".

За сутки 27 сентября в Украине зафиксировали 6 552 новых случая COVID-19 были госпитализированы 1 288 человек, умерли 143 пациентов, выздоровели 2 927 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали 119 378 человек.

Темы: Офис генпрокурораГазпромВенгрия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

На Олимпиаду 2022 года в Пекине допустят только зрителей из Китая

В МВД создадут Офис по вопросам бизнеса, его будет координировать Геращенко

Новости 29 сентября: угроза безвизу с ЕС, блокировка российских каналов

Мэр Запорожья уходит с должности. В прошлом месяце у него проводили обыски

ОПЗЖ поддерживает Добкина на выборах мэра Харькова

Все новости...
Офис генпрокурора
Силовики остановили "распродажу" арсенала военной части в Николаеве
"Ужасные цифры": ОГП выплачивает компенсации восстановленным через суды прокурорам
Будут судить 13 членов банды, которая воровала автомобили со штрафплощадок
Последние новости
02:50
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 400 нарушений "тишины"
01:54
В Минздраве озвучили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации
00:59
Мэра Запорожья уволили с должности
00:31
"Приоритет – делать вакцинацию группе 18+" – Ляшко
00:06
фотоРоссийский наемник с автоматом сдался в плен ВСУ
23:52
"Бавария" забила пять мячей "Динамо" в Лиге Чемпионов
23:28
Минздрав утилизирует более 34 тысяч доз вакцины Pfizer
22:54
Президент Финляндии посетовал на отсутствие диалога между ЕС и РФ
22:32
На Олимпиаду 2022 года в Пекине допустят только зрителей из Китая
22:03
Новости экономики: запрет импорта электричества из РФ, приговоры по делу 88 миллионов ГПЗКУ
Все новости...