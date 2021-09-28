Новости 28 сентября: Венгрия и "Газпром", компенсации прокурорам

Венгрия обвинила Украину в нарушении суверенитета из-за реакции на сделку с "Газпромом"; ОГП выплачивает компенсации возобновленным через суды прокурорам - актуальные новости 28 сентября.

О Венгрии

В МИД Венгрии был вызван посол Украины в Будапеште в связи с резкой реакцией Киева на подписание 15-летнего контракта с "Газпромом" - обвиняют в нарушении суверенитета.

Украинская сторона собирается обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

"Решение украинского правительства выступить против этого договора обращением к Европейской комиссии глубоко возмутительное", - написал глава МИД Венгрии на своей Facebook-странице.

О компенсации прокурорам

Прокуроры, уволенные в пределах люстрации и реформы прокуратуры, возобновляются на должностях через суды и получают большие компенсации - об этом заявила Ирина Венедиктова.

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