Посол розповів, як домовлялись з "Талібаном" для евакуації українців з Кабула

Попри відсутність політичного визнання "Талібану", українській стороні довелось контактувати з угрупуванням для того, щоб люди з українських списків на евакуацію змогли потрапити в аеропорт Кабула.

Про це "Європейській правді" розповів Василь Серватюк, посол України в Таджикистані. Саме через це посольство координувалась евакуація, оскільки посольства в самому Афганістані в України не було.

"Ми розуміємо, що без певних контактів – офіційних, неофіційних, через посередників – здійснити вивезення громадян неможливо. Не відкрию вам таємниці, що коли мали вилітати наші 6 евакуаційних рейсів і до літака потрібно було пройти через три кільця охорони "Талібану" – з ними треба було домовлятися. Є група афгано-української дружби, які надавали нам допомогу, транспорт, вели перемовини з "Талібаном" – і людей пропускали", – розповів Василь Серватюк.

Він зазначив, що перед терактом 26 серпня біля воріт аеропорту – про підготовку якого заздалегідь знала західна розвідка – люди з українських списків теж отримали попередження від посольства з проханням не їхати в аеропорт. Жоден з них внаслідок теракту не загинув.

Василь Серватюк розповів також, що евакуаційні рейси до України формували за чотирма списками.