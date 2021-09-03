Держспецзв’язку України співпрацюватиме зі службою кібербезпеки Держдепу, готують угоду

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України та Агентство з кібербезпеки й безпеки інфраструктури Держдепу США домовилися про співпрацю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба українського відомства за підсумками зустрічі делегацій служб.

До кінця 2021 року планують укласти угоду про співпрацю, яка передбачатиме:

- обмін досвідом та інформацією щодо протидії російській агресії у кіберпросторі та розробку спільних протоколів дій;

- використання досвіду США з організації взаємодії у сфері кібербезпеки з приватним сектором;

- реалізацію конкретних проєктів міжнародної технічної допомоги щодо побудови мережі галузевих і регіональних операційних центрів безпеки (Security Operation Centre) та команд реагування (CSIRT), які передбачені Стратегією кібербезпеки України;

- формування за допомогою США кадрового потенціалу з кібербезпеки шляхом проведення навчальних курсів на базі CISA, тренінгів, спільних навчань.

Раніше Держспецзв’язку та Державний департамент Сполучених Штатів Америки підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв’язку.

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