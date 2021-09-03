Госспецсвязи Украины будет сотрудничать со службой кибербезопасности Госдепа, готовят соглашение
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Госдепа США договорились о сотрудничестве.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства по итогам встречи делегаций двух служб.
К концу 2021 года планируют заключить соглашение о сотрудничестве, которое будет предусматривать:
- обмен опытом и информацией по противодействию российской агрессии в киберпространстве и разработку совместных протоколов действий;
- построение платформы обмена информацией о киберинцидентах;
- совместные действия для защиты объектов критической информационной инфраструктуры и предоставление партнерам информации для улучшения системы реагирования на киберинциденты;
- обмен опытом в рамках системы управления рисками;
- использование опыта США по организации взаимодействия в сфере кибербезопасности с частным сектором;
- реализацию конкретных проектов международной технической помощи по построению сети отраслевых и региональных операционных центров безопасности (Security Operation Centre) и команд реагирования (CSIRT), предусмотренных Стратегией кибербезопасности Украины;
- формирование с помощью США кадрового потенциала по кибербезопасности путем проведения учебных курсов на базе CISA, тренингов, совместных учений.
Ранее Госспецсвязи и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подписали соглашение об установлении линии защищенной связи.