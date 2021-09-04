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У Німеччині прозвітували про 61% повністю щеплених від коронавірусу

Субота, 4 вересня 2021, 16:09
У Німеччині прозвітували про 61% повністю щеплених від коронавірусу

Понад 61% жителів Німеччини повністю вакциновані від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан у Twitter в суботу, передає "Європейська правда".

За його даними, понад 54 мільйона осіб (65,7%) отримали принаймні одну дозу вакцини.

"Це добре, але нам все ще потрібно не менше 5 мільйонів щеплень для більш безпечної осені і зими", - написав у суботу політик ХДС в Twitter.

Нагадаємо, коаліція "Християнських демократів" та соціал-демократів досягла згоди щодо того, що роботодавцям у деяких сферах варто дозволити питати у своїх працівників про наявність щеплення від коронавірусу.

31 серпня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС досягнув своєї цілі щодо 70% вакцинованих до кінця літа.

На цей час найвищі показники вакцинації - у країнах Західної та Північної Європи. У деяких із них принаймні однією дозою щеплені понад 90% дорослих.

Читайте також:  Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусНімеччина
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