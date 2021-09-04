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На ЛГБТ-марші в Литві поліція затримала 18 людей

Субота, 4 вересня 2021, 19:36
На ЛГБТ-марші в Литві поліція затримала 18 людей

18 осіб затримала поліція під час ЛГБТ-маршу в Каунасі, другому за чисельністю населення місті Литви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Це вперше в історії Каунаса відбувся марш представників сексуальних меншин Kaunas Pride. Організатори заявили, що це не свято спільноти, а мирний протест, спрямований на привернення уваги до проблем меншин.

Марш викликав великий опір громадськості, і муніципалітет Каунаса також виступив проти нього. 

Побоюючись можливих провокацій і заворушень, учасників Kaunas Pride охороняли наряди поліції.

Після 15:00, коли марш закінчився, стало відомо про інцидент. За попередніми даними, група хлопців напала на групу дівчат і хлопців. Одного хлопця закидали яйцями, в капюшон іншого кинули феєрверк, забрали прапор ЛГБТ. Як мінімум двом людям потрібна була медична допомога.

За даними на 16:00, 18 осіб були доставлені в відділення поліціі.

Враховуючи напруженість в місті і загрозу нападів, учасникам маршу не рекомендували відкрито носити з собою ЛГБТ-атрибутику і плакати, а закликали діставати їх тільки під час заходу і ховати після його закінчення.

Як повідомили журналісти видання, на місці заходу від самого ранку почали збиратися і нетверезі люди. Співробітники поліції відразу їх зупиняли.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛГБТЛитва
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