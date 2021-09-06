ЧС-2022: матч Бразилії й Аргентини перервали через порушення ізоляції гравцями

Матч відбору на Чемпіонат світу 2022 року між збірними Бразилії та Аргентини перервали через порушення гравцями запроваджених правил карантину.

Джерело: "Reuters" і "Радіо Свобода"

Деталі: Матч перервали через 5 хвилин після початку гри. На поле вийшли співробітники Національного агентства спостереження за здоров’ям Бразилії (Anvisa) та поліцейські. Вони затримали чотирьох гравців збірної Аргентини.

Воротар "Астон Вілли" Еміліано Мартінес та дует "Тоттенхема" Крістіан Ромеро та Джовані Ло Чельсо були на полі "Нео Кіміка Арена" у складі аргентинської команди, а Еміліано Буендіа був на трибунах у цей час.

Вони надали бразильській владі неправдиву інформацію, що останнім часом не були у Великій Британії. При цьому всі вони виступають в англійській Прем’єр-лізі.

У Бразилії мандрівникам, які були у Великій Британії, Південній Африці чи Індії протягом останніх 14 днів, заборонено в'їзд до країни, якщо вони не є Громадяни Бразилії або мають постійне місце проживання.

Усі особи, які прибули у Бразилію з Великої Британії, мають пройти двотижневий карантин.

У Anvisa заявили, що вони безліч разів попередили про порушення чотирма аргентинцями правил карантину. У суботу офіційним особам Аргентини повідомили, що футболісти мають піти на ізоляцію, а коли й ці інструкції були проігноровані, служба попросила поліцію виконати постанову про ізоляцію у неділю вранці.

Президент Бразильської футбольної конфедерації Ернальдо Родрігес заявив, що він "обурений" сценами, які розійшлися по всьому футбольному світу. Він зазначив, що Anvisa могла вирішити це питання ще до початку гри.

Долю поєдинку визначить дисциплінарний комітет ФІФА.