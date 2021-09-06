Монастирський озвучив свої пріоритети в МВС

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав пріоритетні проекти МВС: будівництво державного кордону, "поліцейський офіцер громади", Сustody Records, створення європейського хабу з пожежогасіння і добровільних пожежних дружин, "безпечна школа" і цифровізація.

Джерело: Монастирський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "МВС унікальне тим, що всі хороші ініціативи тут вже або розпочаті, або кимось раніше вже починалися, але були забуті. Багато чого було розпочато Аваковим. Аналізуючи проєкти, я також виходжу з того, чи збільшує конкретний проєкт безпеку громадян на вулицях, у районах, містах і селах...

Один з проєктів, на якому президент зробив акцент в спілкуванні зі мною, - це будівництво державного кордону. І цей процес повинен бути кінцевим, а не розтягнутися на 30 років будівництва, після чого ми нічого не отримаємо".

Деталі: В Нацполіції пріоритетним, за словами міністра, буде проєкт "поліцейський офіцер громади".

"Він отримав динаміку кілька років тому, є найбільш мультиплікативним, дає найбільше присутності правопорядку на місцях, збільшує почуття безпеки", - пояснив Монастирський.

Ще один проєкт, за словами глави МВС, стосується врегулювання спілкування людини в поліцейській дільниці - організації простору спілкування поліцейського і громадянина.

Частиною цього проекту є Сustody Records - проєкт постійної електронної фіксації всіх дій щодо затриманих, з моменту фактичного затримання громадянина до моменту його виходу з поліцейської дільниці.

Також, за словами Монастирського, в пріоритеті створення європейського хабу з пожежогасіння.

Крім того, як зазначив глава МВС, буде запущений проект добровільних пожежних дружин. Збільшення патрульної поліції і служби охорони біля шкіл, поява фахівця з безпеки в школах, за словами глави відомства, буде зроблено в рамках проєкту "безпечна школа".

У ще одному напрямку роботи МВС - цифровізації, Монастирський розраховує на "великий прорив" і максимальне дистанціювання громадянина і чиновника, як при наданні держпослуг, так і при фіксації адміністративних правопорушень.