Разумков очікує побачити проєкт бюджету до 15 вересня
Вівторок, 7 вересня 2021, 09:13
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков очікує, що проєкт бюджету на 2022 рік надійде до парламенту до 15 вересня.
Джерело: Разумков на погоджувальній раді 7 вересня
Пряма мова: "Осіння сесія завжди важка, тому що незабаром – я сподіваюсь, до 15 вересня – ми побачимо проєкт бюджету від Кабінету міністрів. І тут треба буде консолідована робота всіх комітетів і всіх фракцій".
Деталі: Разумков припустив, що осіння сесія ВР буде "достатньо напружена", бо перед нею стоять "багато питань, багато викликів".
Зокрема, він нагадав, що осінь "завжди пов’язана з тарифами, підготовкою до опалювального сезону". До того ж у країні "досі недобра ситуація з COVID-19".
Ірина Балачук, УП