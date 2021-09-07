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Разумков очікує побачити проєкт бюджету до 15 вересня

Вівторок, 7 вересня 2021, 09:13
Разумков очікує побачити проєкт бюджету до 15 вересня
Фото з сайту ВР

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков очікує, що проєкт бюджету на 2022 рік надійде до парламенту до 15 вересня.

Джерело: Разумков на погоджувальній раді 7 вересня

Пряма мова: "Осіння сесія завжди важка, тому що незабаром – я сподіваюсь, до 15 вересня – ми побачимо проєкт бюджету від Кабінету міністрів. І тут треба буде консолідована робота всіх комітетів і  всіх фракцій".

Деталі: Разумков припустив, що осіння сесія ВР буде "достатньо напружена", бо перед нею стоять "багато питань, багато викликів".

Зокрема, він нагадав, що осінь "завжди пов’язана з тарифами, підготовкою до опалювального сезону". До того ж у країні "досі недобра ситуація з COVID-19".

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитробюджет
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