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Глава ВАКС: Невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою

Середа, 8 вересня 2021, 11:13
Глава ВАКС: Невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою
Олена Танасевич. фото з сайту ВАКС

За два роки роботи Вищий антикорупційний суд виніс вироки трьом народним депутатам, двом депутатам місцевих рад, реальне покарання у вигляді позбавлення волі отримали 27 корупціонерів.

Джерело: глава ВАКС Олена Танасевич в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На теперішній час ухвалено 45 вироків, з яких 7 є виправдувальними, 38– обвинувальними, а ще 1 – в частині пред’явленого обвинувачення є виправдувальним, а в іншій частині обвинувальним".

Деталі: За словами Танасевич, з-поміж обвинувальних вироків 14 ухвалені на підставі угод про визнання винуватості, у затвердженні 4 угод було відмовлено. 

Реальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 9 років призначено 27 особам. Зараз на розгляді першої інстанції ВАКС знаходиться 184 кримінальних проваджень за звинуваченням 440 осіб, - уточнила Танасевич.

При цьому вона додала: "За два роки обвинувальні вироки винесено стосовно трьох народних депутатів і двох депутатів місцевих рад. Вироки стосовно колишніх і нинішніх міністрів не виносилися".

За словами глави ВАКС, очікування українців від діяльності суду - це кількість вироків, але правосуддя "на швидку руку" без ретельного дослідження і аналізу доказів очевидно не в інтересах громадянського суспільства.

Пряма мова: "Ми прагнемо не гучних овацій, а досягти мети кримінального провадження: щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, а кожен невинний не був засуджений".

Деталі: Танасевич підкреслила, що специфіка роботи суду дозволяє побачити реальні результати лише в довгостроковій перспективі.

Але, на її думку, "вже зараз можна констатувати, що невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою".

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний суд
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