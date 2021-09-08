Нічна ДТП: майор поліції врізався у вантажівку

Поліція Київщини встановлює обставини ДТП, яке трапилось за участі працівника поліції.

Джерело: пресслужба поліції Київської області

Деталі: 8 вересня близько 4 години ранку на 14 кілометрі траси Київ-Одеса у селищі Чабани сталося зіткнення легковика "Ravon", за кермом якого перебував 35-річний майор поліції Віктор Поштаренко, та вантажівки "DAF".

В результаті зіткнення поліцейський отримав тілесні ушкодження (зокрема черепно-мозкову травму –ред.) та наразі перебуває у реанімації, повідомляє поліція.

ЗМІ повідомляли, що майор поліції був у нетверезому стані і їхав із вимкненими фарами, водночас у поліції кажуть, що на даний час факт алкогольного сп’яніння у жодного з учасників ДТП не підтвердився, і обидва транспортні засоби рухалися з ввімкненим світлом фар.

У поліцейського відібрано зразки крові для проведення відповідних експертиз.

Відео з іншого ракурсу

На місці події працюють слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції, працівники управління головної інспекції поліції Київщини та ДБР.

УП звернулася також за коментарем до пресцентру Державного бюро розслідувань.