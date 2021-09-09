Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лагідне закінчення тижня: в Україні ще буде +27°

Четвер, 9 вересня 2021, 12:37
Лагідне закінчення тижня: в Україні ще буде +27°
фото з відкритих джерел

Найближчої доби погоду України визначатиме тепле повітря в полі підвищеного тиску; тепла і суха погода збережеться до кінця тижня.

Джерело: "Інтефакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В Україні 10 вересня без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 14°; вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат і в горах Криму 16-18°.

У Києві в п'ятницю також опади не очікуються, температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.

У суботу в Україні також сухо.

Вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, в південній частині до 17°, в західних областях 6-11°; днем 22-27°.

У столиці 11 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

Додатково: 9 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 16-20°, в Дніпрі, в межах Києва, 18°.

Читайте також: В Україну прийшло "бабине літо": що це таке - пояснюють синоптики

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
15:43
Британська розвідка: Кібератака на "Київстар" – одна з наймасштабніших із початку вторгнення РФ
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
Усі новини...
Реклама: