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Лагідне закінчення тижня: в Україні ще буде +27°

Четвер, 9 вересня 2021, 12:37
фото з відкритих джерел

Найближчої доби погоду України визначатиме тепле повітря в полі підвищеного тиску; тепла і суха погода збережеться до кінця тижня.

Джерело: "Інтефакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В Україні 10 вересня без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 14°; вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат і в горах Криму 16-18°.

У Києві в п'ятницю також опади не очікуються, температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.

У суботу в Україні також сухо.

Вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, в південній частині до 17°, в західних областях 6-11°; днем 22-27°.

У столиці 11 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

Додатково: 9 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 16-20°, в Дніпрі, в межах Києва, 18°.

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Теми: погода


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