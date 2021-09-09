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Норвегія дозволила в'їзд вакцинованим українцям

Четвер, 9 вересня 2021, 15:54
Норвегія дозволила в'їзд вакцинованим українцям
фото: pizzatravel

Уряд Норвегії дозволив в'їзд для повністю вакцинованих  громадян України, які їдуть з туристичною метою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить інформація на онлайн-мапі МЗС України.

В’їзд дозволений повністю вакцинованим громадяни України, які мають відповідні сертифікати COVID-19, видані Україною відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (EU Digital COVID Certificate).

Громадяни України, які не мають відповідних сертифікатів COVID-19, при в’їзді на територію Норвегії повинні засвідчити наявність негативного тесту на Covid-19 (норвезькою, шведською, данською, англійською, французькою або німецькою мовами), зробленого протягом 24-х годин до перетину кордону.

Також вони мають пройти обов’язкову електронну реєстрацію подорожі у цифровому реєстрі подорожей (https://reg.entrynorway.no/) до перетину норвезького кордону, здати тест на Covid-19 в прикордонному пункті пропуску/аеропорту та залишатися на карантині в готелі.

COVID-сертифікати, видані Україною у застосунку "Дія" після приєднання до системи EU Digital COVID Certificate визнаються на території Норвегії згідно з рекомендаціями Єврокомісії, хоча країна і не входить до ЄС, але є частиною Шенгену.

У МЗС наголосили, що враховуючи часті зміни у нинішньому режимі в’їзду на територію Норвегії для громадян іноземних держав, громадянам України рекомендується додатково перевіряти інформацію щодо можливості в’їзду безпосередньо перед здійсненням подорожі.

Нагадаємо, Фінляндії оновила правила в'їзду для громадян України, які їдуть з туристичною метою, скасувавши можливість в'їзду з ПЛР-тестом.

Раніше стало відомо, що Польща додала громадян України до переліку осіб, яким з 9 вересня дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму.

"Українська правда" в Threads

Теми: НорвегіяУкраїнатуризмвакцинаціяCovid-2019
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