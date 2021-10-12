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Новости 12 октября: "открытое небо" с ЕС, первая область в "красной" зоне

Вторник, 12 октября 2021, 21:58
Фото: PIXABAY

Украина и ЕС подписали долгожданное соглашение об "открытом небе"; с 15 октября Херсонская область в "красной" зоне — актуальные новости 12 октября.

Об "открытом небе"

Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об общем авиационном пространстве, известное как соглашение об "открытом небе". Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано через британско-испанский спор о принадлежности Гибралтара.

Оно имеет за цель уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие — должно снизить цены на билеты.

В ЕС отмечают, что одним из последствий подписания соглашения должен быть вход в Украине новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины.

О "красной" зоне

Первую область со времен весеннего локдауна отправили в "красную" зону — с 15 октября в нее переходит территория Херсонской области.

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Темы: ЕСавиакарантин
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