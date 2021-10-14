Головні новини середи і ночі: аварія судна "Балта", COVID-обмеження

У Чорному морі зазнав лиха військовий корабель "Балта"; провідники в потягах під час посадки будуть перевіряти, чи є у пасажирів сертифікат про вакцинацію — актуальні новини 13 жовтня.

Про "Балту"

Внаслідок погіршення погодних умов, з єдиним в Україні судном розмагнічування ВМС України U-811 "Балта" виникла аварійна ситуація, воно отримало пошкодження. Наразі корабель стоїть на якорі.

Діями екіпажу корабля аварійну ситуацію вдалося стабілізувати, загрози життю особового складу, а також втрати судна, немає.

Про коронавірус

З 21 жовтня в поїздах міжобласного сполучення провідники під час посадки будуть перевіряти, чи є у пасажирів сертифікат про вакцинацію - про це повідомив на брифінг керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

"Укрзалізниця" планує розгорнути на вокзалах лабораторії, що будуть надавати послуги тестування за "доступною ціною". Залізниця звернеться до МВС з проханням забезпечити контроль за дотриманням нових карантинних обмежень.

Дітям до 18 років не потрібно мати документи про вакцинацію, або тестування. Ті ж, хто має протипоказання до щеплення, може зробити ПЛР-тест, або експрес-тест.

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