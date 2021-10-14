Главные новости среды и ночи: авария судна "Балта", COVID-ограничения

В Черном море потерпел бедствие военный корабль "Балта"; проводники в поездах во время посадки будут проверять, есть ли у пассажиров сертификат о вакцинации - актуальные новости 13 октября.

О "Балте"

В результате ухудшения погодных условий, с единственным в Украине судном размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта" возникла аварийная ситуация, оно получило повреждения. Сейчас корабль стоит на якоре.

Действиями экипажа корабля аварийную ситуацию удалось стабилизировать, угрозы жизни личного состава, а также потери судна, нет.

О коронавирусе

С 21 октября в поездах межобластного сообщения проводники при посадке будут проверять, есть ли у пассажиров сертификат о вакцинации - об этом сообщил на брифинге руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Укрзализныця" планирует развернуть на вокзалах лаборатории, которые будут предоставлять услуги тестирования за "доступной цене". Железная дорога обратится в МВД с просьбой обеспечить контроль за соблюдением новых карантинных ограничений.

Детям до 18 лет не нужно иметь документы о вакцинации, или тестирование. Те же, кто имеет противопоказания к прививке, может сделать ПЦР-тест или экспресс-тест.

О других важных новостях

В норвежском городе Конгсберг вооруженный луком и стрелами человек убил не менее пятерых человек.

Появилось видео реанимации народного депутата Антона Полякова, которого нашли мертвым в такси в ночь на 8 октября.

Оппозиция в Чили начала процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании - после того, как новые подробности сделки были раскрыты в Pandora Papers.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления должностными лицами Министерства здравоохранения при закупке протиковидних вакцин при министре Максима Степанова.

Wizz Air запустит 26 новых рейсов из четырех городов Украины, а на карте авиасообщение появится четыре новых страны - Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды.

Львов с 18 октября будет жить по новым карантинными ограничениями - дети уходят на каникулы раньше, а учреждения культуры можно будет посещать только при наличии прививки или отрицательного ПЦР-теста.

В возрасте 85 лет ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который возглавлял станцию ​​до 1986 года включительно.

Ирина Венедиктова заявляет, что руководство Администрации президента Петра Порошенко могло "играть ключевую роль" в схеме Медведчука.