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Медведчук відповів Зеленському: Обмін абсолютно не цікавить

Понеділок, 18 жовтня 2021, 09:23
Фото ОПЗЖ

Підозрюваний у державній зраді депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що у нього немає іншого громадянства, крім українського, і що озвучена президентом ідея про обмін його абсолютно не цікавить.

Джерело: заява Медведчука на сайті ОПЗЖ

Пряма мова Медведчука: "У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я – громадянин України і буду ним, незважаючи на незаконний, злочинний тиск, який здійснюється сьогодні щодо мене владою.

Вважаю, що президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін. Ця ідея необґрунтована, і вона мене абсолютно не цікавить".

Деталі: За його словами, те, що президент, "ігноруючи конституційний принцип презумпції невинуватості, дозволяє собі міркувати про обмін, наочно демонструє, в яку правову і моральну прірву впала Україна".

Медведчук заявляє, що він не винен, а порушені відносно нього кримінальні справи називає "незаконним кримінальним переслідуванням і політичними репресіями".

Підозрюваний додав, що буде "боротися за відновлення справедливості і торжество закону", а також за притягнення до кримінальної відповідальності всіх тих, хто займався його "політичним переслідуванням".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б розглянути обмін кума президента РФ, підозрюваного в держзраді депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука на утримуваних громадян України, якби Росія підтвердила, що Медведчук має російське громадянство.

Передісторія:

Українська правда
Теми: МедведчукобмінгромадянствоЗеленський


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