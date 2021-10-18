Медведчук відповів Зеленському: Обмін абсолютно не цікавить
Підозрюваний у державній зраді депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що у нього немає іншого громадянства, крім українського, і що озвучена президентом ідея про обмін його абсолютно не цікавить.
Джерело: заява Медведчука на сайті ОПЗЖ
Пряма мова Медведчука: "У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я – громадянин України і буду ним, незважаючи на незаконний, злочинний тиск, який здійснюється сьогодні щодо мене владою.
Вважаю, що президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін. Ця ідея необґрунтована, і вона мене абсолютно не цікавить".
Деталі: За його словами, те, що президент, "ігноруючи конституційний принцип презумпції невинуватості, дозволяє собі міркувати про обмін, наочно демонструє, в яку правову і моральну прірву впала Україна".
Медведчук заявляє, що він не винен, а порушені відносно нього кримінальні справи називає "незаконним кримінальним переслідуванням і політичними репресіями".
Підозрюваний додав, що буде "боротися за відновлення справедливості і торжество закону", а також за притягнення до кримінальної відповідальності всіх тих, хто займався його "політичним переслідуванням".
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б розглянути обмін кума президента РФ, підозрюваного в держзраді депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука на утримуваних громадян України, якби Росія підтвердила, що Медведчук має російське громадянство.
Передісторія:
- 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала Медведчуку підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму. Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
- За цією справою Медведчука відправили під дромашній арешт.
- 8 жовтня Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.
- 12 жовтня суд відправ Медведчука під домашній арешт, хоча обвинувачення клопотало про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Прокуратура планує оскаржувати це рішення.