Медведчук ответил Зеленскому: Обмен абсолютно не интересует

Подозреваемый в госизмене депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что у него нет другого гражданства, кроме украинского, и что озвученная президентом идея об обмене его абсолютно не интересует.

Источник: заявление Медведчука на сайте ОПЗЖ

Прямая речь Медведчука: "У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью.

Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует".

Детали: По его словам, то, что президент, "игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина".

Медведчук заявляет, что он не виновен, а возбужденные в отношении него уголовные дела называет "незаконным уголовным преследованием и политическими репрессиями".

Подозреваемый добавил, что будет "бороться за восстановление справедливости и торжество закона", а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимался его "политическим преследованием".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы рассмотреть обмен кума президента РФ, подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука на удерживаемых граждан Украины, если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство.

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