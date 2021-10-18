Медведчук ответил Зеленскому: Обмен абсолютно не интересует
Подозреваемый в госизмене депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что у него нет другого гражданства, кроме украинского, и что озвученная президентом идея об обмене его абсолютно не интересует.
Источник: заявление Медведчука на сайте ОПЗЖ
Прямая речь Медведчука: "У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью.
Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует".
Детали: По его словам, то, что президент, "игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина".
Медведчук заявляет, что он не виновен, а возбужденные в отношении него уголовные дела называет "незаконным уголовным преследованием и политическими репрессиями".
Подозреваемый добавил, что будет "бороться за восстановление справедливости и торжество закона", а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимался его "политическим преследованием".
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы рассмотреть обмен кума президента РФ, подозреваемого в госизмене депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука на удерживаемых граждан Украины, если бы Россия подтвердила, что Медведчук имеет российское гражданство.
Предыстория:
- 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
- По этому делу Медведчука отправили под домашний арест.
- 8 октября Медведчуку объявили новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.
- 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест, хотя обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. Прокуратура планирует обжаловать это решение.