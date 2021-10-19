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КСУ почав перевіряти указ Зеленського про звільнення Тупицького

Вівторок, 19 жовтня 2021, 19:08
КСУ почав перевіряти указ Зеленського про звільнення Тупицького
ФОТО: КСУ

У Конституційному Суді почали розглядати відповідність Конституції указів Володимира Зеленського про відсторонення від посади та звільнення голови КСУ Олександра Тупицького.

Джерело: Facebook-сторінка КСУ

Деталі: 19 жовтня відбулося засідання Другої колегії суддів Другого сенату КСУ, на якому формували порядок денний Суду. Зокрема, суд повинен розглянути укази Зеленського №607/2020 від 29 грудня 2020 року та №79/2021 від 26 лютого 2021 року, які тимчасово відстороняли Тупицького від роботи, та указ №124/2021 від 27 березня 2021 року, який скасував указ Віктора Януковича про призначення Тупицького на посаду судді КСУ.

Провадження відкрили за конституційним зверненням 49 народних депутатів, переважно членів фракції "Батьківщина". 

Провадження розглядатиме Велика палата Суду, головою якої формально є сам Тупицький.

Передісторія:

  • 27 березня 2021 року Зеленський підписав президентський указ, який скасовував указ Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького в КСУ. 14 липня 2021 року цей указ скасував Верховний Суд.
  • Після президентських указів правоохоронці не пускали Тупицького на засідання Суду, а також припинили виплачувати зарплату.
  • Перед цим Зеленський підписував два укази у грудні 2020 року та лютому 2021 року, які відстороняли Тупицького від роботи. КСУ та сам Тупицький заявили тоді, що вважають укази Зеленського "нікчемними" і не будуть їх виконувати.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийТупицькийКС
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