КСУ начал проверять указ Зеленского об увольнении Тупицкого

В Конституционном Суде начали рассматривать соответствие Конституции указов Владимира Зеленского об отстранении от должности и увольнении председателя КСУ Александра Тупицкого.

Источник: Facebook-страница КСУ

Детали: 19 октября состоялось заседание Второй коллегии судей Второго сената КСУ, на котором формировали повестку дня Суда. В частности, суд должен рассмотреть указы Зеленского №607/2020 от 29 декабря 2020 года и №79/2021 от 26 февраля 2021, которые временно отстраняли Тупицкого от работы, и указ №124/2021 от 27 марта 2021 года, отменяющий указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого на должность судьи КСУ.

Производство открыли по конституционному обращению 49 народных депутатов, преимущественно членов фракции "Батькивщина".

Производство будет рассматривать Великая палата Суда, председателем которой формально является сам Тупицкий.

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