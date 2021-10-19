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КСУ начал проверять указ Зеленского об увольнении Тупицкого

Вторник, 19 октября 2021, 19:08

В Конституционном Суде начали рассматривать соответствие Конституции указов Владимира Зеленского об отстранении от должности и увольнении председателя КСУ Александра Тупицкого.

Источник: Facebook-страница КСУ

Детали: 19 октября состоялось заседание Второй коллегии судей Второго сената КСУ, на котором формировали повестку дня Суда. В частности, суд должен рассмотреть указы Зеленского №607/2020 от 29 декабря 2020 года и №79/2021 от 26 февраля 2021, которые временно отстраняли Тупицкого от работы, и указ №124/2021 от 27 марта 2021 года, отменяющий указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого на должность судьи КСУ.

Производство открыли по конституционному обращению 49 народных депутатов, преимущественно членов фракции "Батькивщина".

Производство будет рассматривать Великая палата Суда, председателем которой формально является сам Тупицкий.

Предыстория:

  • 27 марта 2021 Зеленский подписал президентский указ, аннулирующий указ Виктора Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого в КСУ. 14 июля 2021 этот указ в свою очередь отменил Верховный Суд.
  • После данных президентских указов правоохранители не пускали Тупицкого на заседания Суда, а также прекратили выплачивать зарплату.
  • До этого Зеленский подписал два указа в декабре 2020 года и феврале 2021, которые отстраняли Тупицкого от работы. КСУ и сам Тупицкий заявили тогда, что считают указы Зеленского "ничтожными" и не собираются их выполнять.

Темы: ЗеленскийТупицкийКС
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