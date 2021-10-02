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128 тисяч осіб щепили від коронавірусу в п'ятницю

Субота, 2 жовтня 2021, 08:37
128 тисяч осіб щепили від коронавірусу в п'ятницю
фото КМДА

1 жовтня щеплення проти COVID-19 в Україні отримало 128 070 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: З них першою дозою вакциновано 71 667 осіб, повністю імунізовані – 56 403 людини.

Протягом доби працювали 960 мобільних бригад, 3 049 пунктів щеплення та 350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу – 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом з 24 лютого проведено 12 875 593 щеплення.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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