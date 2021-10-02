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В Грузії підтвердили виклик тимчасового повіреного в МЗС України через затримання Саакашвілі

Субота, 2 жовтня 2021, 10:30
В Грузії підтвердили виклик тимчасового повіреного в МЗС України через затримання Саакашвілі
МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ (ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ)

Міністерство закордонних справ Грузії підтвердило виклик тимчасового повіреного до МЗС України у зв’язку із затриманням Михеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Грузинський портал Imedinews напередодні поширив коментар представника міністерства закордонних справ Грузії, який зазначив, що грузинський тимчасовий повірений прибуде в МЗС України. 

"Дипломат посольства проведе зустріч, він обміняється з українською стороною інформацією про арешт Михеїла Саакашвілі, який є громадянином України, відповідно до встановлених правил", - сказали в МЗС Грузії.

У коментарі "Європейській правді" вранці 2 жовтня речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що грузинський дипломат запрошений до міністерства, і зустріч з ним відбудеться у суботу. Ніколенко наголосив, що мова йде про зустріч з тимчасово повіреним, оскільки новий посол ще не приступив до виконання своїх обов’язків.

"До Міністерства закордонних справ запрошено тимчасового повіреного Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання в Грузії українського громадянина Михеїла Саакашвілі. Така зустріч планується сьогодні в приміщені МЗC", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі 1 жовтня прибув до країни вперше за 8 років попри загрозу арешту.

Того ж дня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі. Кадри затримання пізніше оприлюднила поліція.

Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування. 

Проти нього ​​висунули нове звинувачення - незаконний перетин кордону.

2 жовтня в Грузії відбуваються місцеві вибори, які широко розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія".

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Виправлено: початкова версія новини виправлена у зв'язку з некоректним перекладом цитати представника грузинського МЗС. Просимо вибачення у читачів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузіяМЗС
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