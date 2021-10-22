Шефір: Водій після замаху досі не встає
П'ятниця, 22 жовтня 2021, 23:57
Через місяць після поранення під час замаху на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра водій не встає з ліжка.
Джерело: Шефір під час ефіру "Свобода слова Савіка Шустера"
Деталі: Шефір розповів, що його водій незабаром знову вчитиметься ходити.
Пряма мова Шефіра: "Водій поки лежить, не встає.
Сподіваємося, що десь через тиждень-півтора він встане на милиці та заново вчитиметься ходити".
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Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль Шефіра, був поранений водій машини. Водію Шефіра зробили операцію, його життю загрози немає.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що слідство розглядає більше десятка версій замаху на Шефіра, дві з яких є основними.
Українська правда