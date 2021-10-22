Шефір: Водій після замаху досі не встає

Через місяць після поранення під час замаху на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра водій не встає з ліжка.

Джерело: Шефір під час ефіру "Свобода слова Савіка Шустера"

Деталі: Шефір розповів, що його водій незабаром знову вчитиметься ходити.

Пряма мова Шефіра: "Водій поки лежить, не встає.

Сподіваємося, що десь через тиждень-півтора він встане на милиці та заново вчитиметься ходити".

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