Шефир: Водитель после покушения до сих пор не встает

Спустя месяц после ранения во время покушения на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира водитель не встает с постели.

Источник: Шефир во время эфира "Свобода слова Савика Шустера"

Детали: Шефир рассказал, что его водитель вскоре заново учиться ходить.

Прямая речь Шефира: "Водитель пока лежит, не встает.

Надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и будет заново учиться ходить".

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