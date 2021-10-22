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Шефир: Водитель после покушения до сих пор не встает

Пятница, 22 октября 2021, 23:57
Шефир, скриншот

Спустя месяц после ранения во время покушения на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира водитель не встает с постели.

Источник: Шефир во время эфира "Свобода слова Савика Шустера"

Детали: Шефир рассказал, что его водитель вскоре заново учиться ходить.

Прямая речь Шефира: "Водитель пока лежит, не встает.

Надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и будет заново учиться ходить".

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Шефир Сергей
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