Шефир: Водитель после покушения до сих пор не встает
Пятница, 22 октября 2021, 23:57
Спустя месяц после ранения во время покушения на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира водитель не встает с постели.
Источник: Шефир во время эфира "Свобода слова Савика Шустера"
Детали: Шефир рассказал, что его водитель вскоре заново учиться ходить.
Прямая речь Шефира: "Водитель пока лежит, не встает.
Надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и будет заново учиться ходить".
Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира
Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли быстать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие рассматривает более десятка версий покушения на Шефира, две из которых являются основными.
Украинская правда