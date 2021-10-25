Новини 25 жовтня: фейкова "Дія", проросійські Telegram-канали

Шахраї створили фейкову "Дію", щоб підробляти ковід-сертифікати; РНБО виявила пул проросійських Telegram-каналів та їх адміністраторів — актуальні новини 25 жовтня.

Про "Дію"

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейковий застосунок "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.

"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дії", яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk). Мета - створювати підробки ковідних сертифікатів, фейкових паспортів для покупки алкоголю неповнолітніми", — заявив міністр в своєму Telegram.

Федоров зазначив, що той, хто купує подібні "сервіси", може потрапити під статтю "підробка документів".

Про Telegram-канали

РНБО України виявила низку телеграм-каналів, які ширять дезінформацію на користь російської влади. Йдеться про Klymenko Time, VESTI, Шептун, Вадим Рабинович та інші.

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