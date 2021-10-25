Новости 25 октября: фейковая "Дія", пророссийские Telegram-каналы

Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты; СНБО обнаружил пул пророссийских Telegram-каналов и их администраторов — актуальные новости 25 октября.

Про "Дію"

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.

"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле Дии, которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель — создавать подделки ковидных сертификатов, фейковых паспортов для покупки алкоголя несовершеннолетними", — заявил министр в своем Telegram.

Федоров отметил, что тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".

Про Telegram-каналы

СНБО Украины выявил ряд телеграмм-каналов, которые распространяют дезинформацию в пользу российских властей. Речь идет о "Klymenko Time", VESTI, Шептун, Вадим Рабинович и других.

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