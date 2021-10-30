У Сумах сталася сутичка між "Правим сектором" і журналістами каналу "НАШ"

У Сумах сталася сутичка між представниками "Правого сектору" та журналістами телеканалу "НАШ".

Джерело: поліція Сумської області, НАШ, Суспільне

Дослівно поліція: "Сьогодні у середмісті обласного центру між активістами та журналістами одного з телеканалів сталася сутичка.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Найближчим часом усім учасникам конфлікту буде надана правова оцінка".

Деталі: Разом з тим, телеканал "НАШ" заявив, що у Сумах на журналістів телеканалу напали представники "Правого сектору".

За даними телеканалу, вони почали штовхати журналістів та спробували забрати камеру в оператора.

"Ми намагалися побудувати діалог, за лічені хвилини на центральну площу прийшла велика кількість молодиків. Поліції було недостатньо, але вони намагалися зробити все по-максимуму. Радикалів було близько 100-150, я можу трохи перебільшувати", - розповів журналіст Максим Герасименко.

За його словами, представники "Правого сектору" розгромили апаратуру, а також вдарили його в обличчя.

Як повідомляє Суспільне, у неділю в Сумах представники "Правого сектору" зібралися на мітинг біля Головного управління Нацполіції.

Вони палили шини та запалили фаєри, обвинувачуючи поліцію у бездіяльності, через яку, на їхню думку, вбили члена "Правого сектора" Олександра Іваніну.

Що передувало: У Сумах ввечері 27 жовтня вбили представника "Правого сектора" Олександра Іваніну. Поліція розглядає дві основні версії – вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.

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