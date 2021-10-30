У Сумах сталася сутичка між "Правим сектором" і журналістами каналу "НАШ"
У Сумах сталася сутичка між представниками "Правого сектору" та журналістами телеканалу "НАШ".
Джерело: поліція Сумської області, НАШ, Суспільне
Дослівно поліція: "Сьогодні у середмісті обласного центру між активістами та журналістами одного з телеканалів сталася сутичка.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Найближчим часом усім учасникам конфлікту буде надана правова оцінка".
Деталі: Разом з тим, телеканал "НАШ" заявив, що у Сумах на журналістів телеканалу напали представники "Правого сектору".
За даними телеканалу, вони почали штовхати журналістів та спробували забрати камеру в оператора.
"Ми намагалися побудувати діалог, за лічені хвилини на центральну площу прийшла велика кількість молодиків. Поліції було недостатньо, але вони намагалися зробити все по-максимуму. Радикалів було близько 100-150, я можу трохи перебільшувати", - розповів журналіст Максим Герасименко.
За його словами, представники "Правого сектору" розгромили апаратуру, а також вдарили його в обличчя.
Як повідомляє Суспільне, у неділю в Сумах представники "Правого сектору" зібралися на мітинг біля Головного управління Нацполіції.
Вони палили шини та запалили фаєри, обвинувачуючи поліцію у бездіяльності, через яку, на їхню думку, вбили члена "Правого сектора" Олександра Іваніну.
Що передувало: У Сумах ввечері 27 жовтня вбили представника "Правого сектора" Олександра Іваніну. Поліція розглядає дві основні версії – вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.
Передісторія:
- У лютому патріотично налаштовані люди пікетували "НАШ" із вимогою закрити цей телеканал. Цьому передувало блокування владою телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZiK, які юридично належать нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, але контролюються його соратником, кумом президента Росії Віктором Медведчуком.
- 4 лютого біля будівлі телеканалу "НАШ" на вулиці Жилянській у Києві сталася сутичка між молодиками й правоохоронцями.
- Канал "НАШ" належить колишньому нардепу від "Опозиційного блоку" Євгенію Мураєву. Риторика каналу часто проросійська і це єднає його з каналами Медведчука.
- У квітні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала "НАШ" за показ сепаратиста і розпалювання ворожнечі, а в серпні ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" за трансляцію телепередачі з гостем студії – екснардепом та главою Комуністичної партії України Петром Симоненком.
- У червні бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський підтвердив, що веде переговори про купівлю телеканалу "НАШ" у колишнього депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва.